打邊爐易引起咽喉腫痛、生口瘡、腸胃不適 中醫點名避免某類食物

冬至是中國節氣非常重要的一個日子，隨著天氣溫度的下降，是進補的佳節，也是打邊爐的熱門時機， 打邊爐俗稱「圍爐」，大家在興高采烈的時候，如果不自覺地吃多了，隨時會導致身體的氣血運行不暢， 引起脾胃不適的問題。

本文作者：香港註冊中醫師趙仕祥博士



打邊爐的湯底各式其色，當中受歡迎的有四川火鍋，麻辣火鍋，臺式火鍋等等的。 也是以肥膩辛辣味道濃厚見稱， 配合辛辣濃香的材料，又是比較油膩重口味，湯底通常會配以辣椒、蒜蓉、花椒、花生油、麻油、沙茶醬、XO醬、豆瓣醬等等的油膩配料。

進食過量蛋白量加重脾胃負擔 隨時引致致咽喉腫痛或生口瘡

在當下大部分人打邊爐的時候，都喜歡進食大量肉類，例如：牛肉、羊肉、海鮮、內臟等等， 同時進食多種蛋白質， 容易加重脾胃運化的負荷，影響脾胃消化系統失常，引致內生燥熱濕邪，導致腹痛或腹瀉，甚至引致咽喉腫痛或生口瘡等等的癥狀。 此外，大部分人在煮熟肉類之後，待湯底更濃厚時，再配以麵食或蔬菜等的材料，由於大量油脂在湯底內，那些油脂會吸附於蔬菜或麵食之中，對脾胃運化功能的負擔就很嚴荷。

過熱食物引起口腔食道及胃黏膜創傷 過冷食物引起腸胃不適

在民間有「一熱勝三鮮」的說法。 但是要提醒時常「圍爐」的朋友，因為一般人身體耐受外面溫度大概是50度的食物，而湯底加上油脂覆蓋，湯肉溫度可以高達120度，容易令口腔食道和胃黏膜受創傷，容易產生口腔炎或創傷腸胃炎等等的癥狀，如果遇上食物同時帶有辛辣刺激的性質、則更加劇誘發腸胃消化道的各種疾病。而且很多人愛－邊進食熱騰騰的食物，另一邊就來杯冰凍的飲品作為降溫，這對腸胃消化的寒熱調節負荷更爲嚴重，導致甘肥厚膩停滯於腸胃之間，引起腸胃發病！所以建議一般在「圍爐」的時候，食物最好先放涼，待降溫後再慢慢進食， 不要同步進食生冷或寒涼的食物，例如：雪糕丶汽水丶凍飲等等，建議以溫熱的茶水作為飲食調節。

視乎體質需要選擇火鍋湯底

由於因人而異身體有不同的體質，所以我們「圍爐」的時候， 也可先了解自己的身體的屬性，例如；有陽虛體質或陰虛體質。陽虛生外寒，而陰虛生內熱的觀念，意思是如果陽虛容易會怕凍， 而陰虛則反而體肉會發熱。 所以我們亦都要適時選擇合乎身體的湯底和食材。

在臨床上可見不少人在打邊爐後，均會出現火熱躁動的病徵， 又或身體會有發熱和出汗，甚至皮膚會有瘡瘍，膿腫等出現，至於脾胃虛弱，消化不良者，更會產生胃痛腹痛腹脹泄瀉等，故請大家不要暴飲暴食，導致誘發出身體的宿疾！

精製食物易惹起身體濕熱、痛風、關節不適

另外特別提提大家留意小朋友及長期病患者進食的食材，他們尤其喜歡精製的食物，建議亦需多加留意減少食用，例如： 丸子類、即食麵、響鈴、豆腐卜、豬皮、炸魚皮、豬腸、生根、午餐肉、腸仔等等；以上食材含油脂較多及化學添加，於食用時在湯內加熱，混合其他的食物會產生更加多的漂呤類物質，屬於濕燥熱毒之物，容易惹起身體內的濕熱，阻塞血液循環，導致痛風、腰痛、關節不適、疲勞乏力，嚴重的影響身體津液運化失常，脾胃病等。

火鍋必備茶飲

「通解茶水」推介

1. 山楂靈芝茶

材料：山楂丶烏梅丶丹參丶靈芝

功效：消積化滯，通血降脂

方解：山楂能清解肉積，烏梅幫助脾胃消化，丹參化瘀行血，靈芝增強抵抗力，綜合全方可以幫助消化，清除打邊爐的肉類積滯，可降三脂，增強免疫力，軟化血管。

2. 銀花杞子梨蜜茶

材料：金銀花丶杞子丶梨片丶蜂蜜

功效：清解熱毒，潤燥生津。

方解：金銀花能清熱解毒，杞子功能養潤肝陰，梨片和蜂蜜能滋陰潤燥。

綜合全方功能清熱滋陰，由於冬天天氣氣乾燥，人體欠缺水份和津液，加上打邊爐的燥熱，形成缺津欠液身體，此方正好在打邊爐後，幫助清熱潤燥，滋陰生津。

3. 洋參石斛茶

材料：西洋参丶石斛丶普洱

功效：補氣滋陰，消膩解滯

方解：西洋参功能補氣養陰，石斛能生津養胃，普洱能消膩解滯

由於打邊爐後，身體燥熱膩滯，加上城市人工作忙碌，氣短易累，上方正好能補氣滋陰，又能保養胃液，消解積滯，對於氣短口乾，胃部不適，津液欠缺人仕甚為適宜。

《本文獲香港註冊中醫師趙仕祥博士授權轉載》

香港註冊中醫師趙仕祥博士

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