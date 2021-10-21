冷鋒殺到│中醫營養師不建議兒童進食5種打邊爐食物　勿選3款湯底

冷鋒殺到，天氣顯著轉冷，天文台預計未來兩三日天氣較涼及有幾陣雨，今日(21日)入夜後將顯著轉涼，預料到晚上9時起，大部分地區將降溫至20度以下，明早（22日）7時，更會降至16度至18度，相信又是一家人圍在一起打邊爐的好時候，但小朋友臟腑仍然嬌嫩，腸胃發育未完全，脾胃比較虛弱，消化功能不及大人，所以在吃火鍋時，也有不少值得家長注意事項。



註冊中醫師倪詠梅認為打邊爐的食材，很多也是我們平時常吃的，但由於打邊爐時間較長，大人小朋友都容易吃得較平時晚餐多，有部分食材更不適合小朋友進食，其中一款食材當中含激素，更有礙小朋友成長。

而註冊營養師呂家蕙不建議小朋友吃脂肪含量高及重口味食物，她說：「如果小朋友吃太多脂肪或者油炸食物，會增加日後患上心血管疾病的機會。」

點圖即睇5款中醫及營養師最「不建議」十歲以下小朋友進食的火鍋食材中：

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倪詠梅醫師還提醒家長要留意打邊爐的時間，她說：「一般都需時一至兩小時，小朋友可能已經在不知不覺間吃多了，令腸胃消化不良，引致第二日有胃氣，肚仔不適，所以有句說話是:『若要小兒安，常帶三分飢與寒』，所以小朋友吃七成飽就已經可以了。

點圖即睇中醫及營養師「建議」兒童進食之火鍋食材：

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火鍋湯底點揀好

另外，倪醫師提到不少家長以為小朋友「食得辣」，就讓小朋友吃麻辣火鍋或者雞煲，她是不建議的，她說：「因為一個對一個十歲以下的小朋友來說，臟腑比較嬌嫩，腸胃發育未成形，臟腑功能較差，特別是脾胃較虛弱，不宜吃辛辣食物。」

而註冊營養師呂家蕙不建議小朋友吃重口味食物，她說：「在麻辣火鍋或者雞煲中，一般比較多辣油，攝取過量脂肪不利小朋友心血管健康，會增加日後患上心血管疾病的機會。」

點圖３款中醫及營養師最「不建議」十歲以下小朋友進食的火鍋湯底：

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點圖即睇5款中醫及營養師「建議」十歲以下小朋友進食的的火鍋湯底：

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