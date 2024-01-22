備孕｜宜還原基本步 定時飲食、營養均衡 附5大飲食地雷清單

期待寶寶來臨的準媽媽們，是否已為寶寶準備了一個良好的環境呢？有沒有想過，現在妳們所進食的食物，是會影響到妳們偏向某體質，而將來寶寶就會在某種特定的體質環境長大。備孕時的飲食看似影響攸關，但實際上絕不困難，只須「還原基本步」。

本文作者：博愛醫院張恩霖中醫師



試想像妳在甚麼環境會覺得最舒服？不熱不冷、大概26度的室內？收拾得整整齊齊、無垃圾無惡臭的家？其實寶寶要求不多。所以備孕時放輕鬆，不要老是去想進補甚麼，而是還完基本步：

1. 每日定時三餐飲食，每餐均衡營養

2. 有空時曬曬太陽，做運動伸展筋骨

3. 注意保暖

健康的身體自然會增加懷孕機會、減少流產風險及妊娠病，寶寶成長亦會更健康！

備孕飲食五大原則

一. 充足營養

懷孕是孕育新生命，所以準媽媽自身的營養要足夠，寶寶先可以肥肥白白、健康成長。《素問‧臟氣法時論》提出︰「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。氣味合而服之，以補益精氣。」現在有不少人為了減肥而節食，只食餸菜不吃飯，甚至只用沙律就當正餐，尤其不健康。五穀為養為首，再以五果五畜五菜為助益充，所以要食五穀——食飯才能有氣力。再者，飽餐之後，就不會經常心思思找零食吃，增加體內垃圾。

如有糖尿病的朋友可注意進食的順序：第一口先吃餸菜，再吃五穀，可避免胰島素分泌失衡而致血糖不穩定。養好脾胃，使其運化良好：營養可以吸收，垃圾可以排走，血糖就會慢慢降低。

二. 戒生冷之物

現代人最多不孕的原因是宮寒：平素經常痛經，肚子長期凍冰冰的女孩子。甚麼是生冷之物？包括雪糕、雪條、凍飲、魚生等等。

有人會問：水果算不算生冷？從雪櫃取出的水果即是，另外西瓜、椰青、香蕉、提子等亦相對寒涼，大便易溏者都不宜多食。水果中蘋果可算是最平和。

有人又會問：飲室溫水可以嗎？人體體溫為37度，所以低於37度的都算偏冷，室溫水在夏天問題不大，但冬天時最好帶個保溫壺外出。

三、戒油膩及高糖食物

香港天氣潮濕，而脾臟惡濕，故香港人多脾虛濕重。進食過份油膩及高糖的食物，如：甜品、糖果、肥豬肉等等，亦會增加脾胃的負擔，使其運化力下降，積存更多體內垃圾易，寶寶尤如無位置著床成孕，出生後更易有過敏體質，同時亦會增加妊娠糖尿風險。

但是非指飲食要徹底清淡，而油鹽糖全部戒絕、清一色白烚，而是要懂得選用優質的油鹽糖。例如以植物油代替動物油；以黃糖或紅糖代替精製白砂糖等。

四、不宜過多辛辣

少量辛辣之品可以行氣活血，但過多辛辣則易耗散氣血，不利「收藏」亦不利「收藏寶寶」。過食辛辣之品，易令母體變成偏熱體質，懷孕時易將熱毒之邪內傳寶寶，增加寶寶患上濕疹、晚上睡覺多動不穩的機會。

五、戒煙酒

相信煙酒對寶寶負面的影響不用多費筆墨，準媽媽懷孕期間吸煙，寶寶會長期暴露在有害物質當中：焦油、尼古丁、一氧化碳等等。而酒精則會影響寶寶腦部發展。

總括而言，在備孕時放鬆心情，均衡定時飲食，戒煙戒酒即可，一同為健康寶寶努力！

博愛醫院張恩霖中醫師

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