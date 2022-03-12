懷孕｜改善睡房風水　有助夫妻備孕　除門口放地毯還有這5大建議

想要順利懷孕，除了可以從飲食下手，以及培養出愉快丶放鬆的心情外，其實臥房的風水也是很重要的！若是房間太過潮濕丶床頭沒有靠牆，都會影響居住者的身體健康。今天就讓我們從風水的角度來看，備孕臥室風水需要注意哪些細節。



計劃懷孕的夫妻，不妨參考以下6個家居風水建議：（按圖了解）

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臥房陰暗又潮濕

所謂的陰氣是指房間中空氣的濕度，如果濕度太重又缺乏陽光、燈光照射，必然使得陽氣不足，且潮濕的環境容易滋生細菌、霉菌，這些都可能引發各種疾病，有礙備孕男女的身體健康。臥房需要充足的陽光，空氣流通，才是助孕的好風水喔！

房間佈置暖色調

更換的窗簾、床罩、枕套、被單，可以選用淡雅、溫馨的配色，若用太鮮艷的顏色可能造成使用者心神不寧，睡不安穩。從視覺及心理平衡的角度來看，臥房牆面以溫暖的奶黃、米黃等色彩為基調比較合適，家飾品用自己喜歡的顏色點綴即可。

留住胎氣用地毯

早期除了大門有門檻之外，連臥室也有，門檻在風水上來說代表留住『氣』，臥房有門檻代表能留住『胎氣』。不過現在一般只有大門才有門檻，建議在臥房門口擺上地毯，也可以代表一個保留住『氣』界線。

鏡子魚缸損胎氣

在臥房內擺放魚缸，一樣會造成室內濕度升高，臥室濕氣太重會使人體受陰，難受孕；而鏡子除了會把胎神、胎氣嚇跑之外，還會耗損男方精氣。若鏡子太多容易被自己的影子驚嚇，耗損精神、不利受孕。

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床頭靠牆床要穩

床頭忌諱不靠牆壁，除了睡覺時沒有安全感之外，容易精神恍惚丶疑神疑鬼，影響健康。臥房的床要穩固，才能留得住『胎氣』，容易晃動的水床、沙發床、充氣床都不適合。此外，床底不要擺放雜物，盡量要整齊清潔。

床頭擺放電子產品

很多人習慣將電器擺放在床頭，例如手機、流動充電器、加濕器、抽濕器等等。這些電器的輻射會干擾人體的氣場，造成自身氣場混濁，也相對的影響夫妻正常的作息，更不利於夫妻受孕。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：備孕的女性請注意！想要順利懷孕，除了可從醫療、飲食角度著手，臥房風水也很重要！】