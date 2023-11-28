高齡孕婦懷孕風險高 中醫分享高齡備孕貼士 附艾灸/精油按摩方法

近年晚婚成爲常態，隨著年齡增長，現今越來越多高齡孕婦。35歲或以上懷孕的婦女稱爲高齡孕婦。由於35歲後女性的生育能力逐漸衰退，隨著年齡增長，女性生育力下降，不孕症的發生率也逐漸升高。同時懷孕期出現併發症、胎兒患上不同疾病的風險也大大提高，因此欲懷孕的熟齡婦女應積極調理身體備孕。

本文作者：博愛醫師劉映彤中醫師



熟齡婦女及胎兒的風險

超過35歲的女性，其自然流產風險隨年齡顯著增加，不孕症的發生率也逐漸升高，妊娠率和活產率開始顯著下降。高齡女性的妊娠相關風險也顯著升高，各種妊娠合併症、併發症及新生兒出生缺陷的發生風險不斷上升，例如妊娠高血壓、糖尿病、子癇前症、胎盤早期剝離、前置胎盤等。新生兒出生缺陷如唐氏綜合症、小兒腦癱等的發生風險也會隨着女性年齡增高而增加。

高齡不孕的原因

生育力下降，卵巢内卵泡數目和質量隨女性年齡升高而降低。中醫認爲生育與腎氣、天癸、冲任有密切的關係。當女子發育後，腎氣盛，天癸泌至以充衝脈、任脈氣血，血海充盈注入胞宮，此時婦女開始有了規律的月經和具備了受孕能力。《黃帝內經·素問·上古天真論》記載： 「五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮」。五七即35歲後，脾胃和腎氣漸衰，到達七七之年（49歲）天癸竭絕，生育功能慢慢減弱。因此高齡不孕病機以腎虛為根本，與肝鬱、脾虛濕困都有密切關係。

高齡不孕體質-腎氣虧虛：

腎藏精，主生殖，腎虛者因先天腎氣不充，腎氣不足，衝任虛衰，不能攝精成孕。腎陽虛弱的熟齡婦女除了表現月經周期不規律，還會出現腰膝酸軟，肢體虛胖，神疲，四肢不溫，怕冷， 夜尿多等症狀。假如欲懷孕的熟齡婦女平素月經周期不規律，例如：月經量少、月經延遲等，大大減低懷孕機會。「經水出諸腎」，腎氣與月經有著密切的關係。有以上症狀欲懷孕的熟齡婦女平應積極求診註冊中醫師補腎調經，提高懷孕的機率。

日常小貼士-自製小暖包



腎陽虛的熟齡婦女可在家中製作一個小暖包，有助溫經散寒，達到暖宮的作用。

材料：

粗鹽 200克

花椒50克

丁香50克

帶拉鏈的小布袋

毛巾1條

做法：

1. 把花椒、丁香和粗鹽混合，倒到帶拉鏈的小布袋

2. 把小布袋放到微波爐加熱3-4分鐘，用毛巾包裹小布袋

3. 用手確定溫度合適後，放到少腹或腰部暖敷，每天晚上熱敷10-15分鐘。

高齡不孕體質-肝氣鬱結：

現代女性工作、精神壓力大，長期處於緊張的情緒，肝氣鬱結，氣血運行不暢，成爲肝鬱的狀態。肝鬱患者表現為月經先後不定期，經痛，經血夾有血塊，經前乳房、少腹脹痛，伴煩躁易怒、沉默寡言、失眠等表現。「百病始生於鬱」，肝氣鬱結影響氣血運行，令衝任不能攝精成孕，日久更容易長癥瘕，增加患上子宮肌瘤、子宫腺肌症、子宫内膜病變，發生率隨年齡增加，而增加也是降低妊娠率的重要原因。肝疏泄功能正常，氣血調和，月經調暢，卵子適時排出，懷孕的機會則大大提升。適當放鬆心情，配合適量運動、曬太陽能達到疏肝解鬱的功效。

日日好心情-精油推揉肝經



方法：

1. 先在手心滴上少量玫瑰花精油

2. 雙手向下推揉肝經（肝經位於大腿内側、小腿内側的位置）

3. 睡前每邊腳50次，推揉肝經時有痠脹感為度。

作用：疏肝理氣，活血化瘀

高齡不孕體質-脾虛濕困：

現今都市人都愛食肥甘厚味，令脾胃運化功能失司，痰濕内生，阻礙氣機令胞脈受阻，無法攝精成孕。脾虛濕困的婦女常表現為白帶增多，胃脘脹悶、身體困重、頭重如裹、大便溏等症狀。健脾祛濕首先要從飲食入手，忌肥甘厚膩、生冷寒涼，飲食應清淡爲主，每餐7分飽為度，飲食需定時。

溫化寒濕可艾灸



穴位

1. 足三里：

定位：位於小腿外側，膝關節外側凹陷處，四指併攏，脛骨前緣外一橫指處

功效：健脾和胃

做法：點燃艾條，在足三里穴緩慢上下移動，每次10-15分鐘，不灼傷皮膚為度，每周1-2次。

注意事項：操作過程中避免艾條/艾灰脫落燙傷皮膚。如有任何疑問應咨詢註冊中醫師的專業意見。

2. 湧泉：

定位：位於足底部，卷足時足前部凹陷的位置。

功效：溫陽補腎，溫經散寒

做法：點燃艾條，在湧泉穴緩慢上下移動，每次10-15分鐘，不灼傷皮膚為度，每周1-2次。

注意事項：操作過程中避免艾條/艾灰脫落燙傷皮膚。如有任何疑問應咨詢註冊中醫師的專業意見。

甚麼類型的婦女需要求診中醫備孕？

1. 不孕症的診斷要點在於病因診斷，對於超過35歲以上，建議在6個月未孕時進行評估並開始治療，如女方年齡≥35歲的夫婦，建議雙方同時就診

2. 影響生育的病史如月經不規律、月經稀發或閉經

3. 已知或可疑的子宫、卵巢/輸卵管或盆腔病變如子宫内膜異位症

博愛醫師劉映彤中醫師

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