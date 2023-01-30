孫慧雪初七人日 與囝囝拍片公佈懷第二胎 備孕時曾發現子宮肌瘤

娛樂圈喜訊！孫慧雪在初七人日宣佈再度懷孕，目前懷有3個月，預產期為7月。雪雪與囝囝Riley拍片分享此消息，片中雪雪與2017年懷有長子的時候一樣，孕肚非常明顯。孫慧雪曾透露自己第一胎備孕時患有「子宮肌瘤」，當時十分崩潰，接受打停經針等治療後才成功增加懷孕的機會。



孫慧雪上周六（28日）在社交平台宣佈再度懷孕，目前已懷有3個月。「祝大家人日生日快樂，同時亦趁住今日，開心同大家宣佈，Riley做哥哥啦！每個小生命都得來不易，惜緣感恩」加上hastag「#已經感受到二寶媽不容易 #我做二寶媽啦 #同上次一樣肚仔好大 #但而家只有三個多月咋」。

（圖片來源：Facebook Snow Suen 孫慧雪）

雪雪更上傳了一段與兒子甜蜜互動的影片。片中雪雪與兒子Riley身穿粉紅色兔子母子裝，Riley一直攬著媽媽，更不停親吻雪雪的肚皮，雪雪則春風滿面，看上去非常幸福。雖然雪雪目前只懷孕三個月，但孕肚已經十分明顯，有望超越上次懷有Riley時的43吋孕肚。目前寶寶預產期是7月，圈中多位好友都留言恭喜雪雪，期待兔年寶寶的誕生。

孫慧雪於2016年與交往6年的圈外男友Edwin結婚，次年誕下長子Riley。雪雪曾在節目上分享第一胎備孕時曾發現患有「子宮肌瘤」，因雪雪很想要孩子，所以當時十分崩潰。「我在醫院裏爆喊，整個人好像跌進了黑洞裏面。」雪雪不停找醫生診症，經過打排卵針、停經針等的治療後，成功縮小了子宮肌瘤，增加了懷孕的機會。

▼容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）：

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因此已經罹病的患者，更要注意避免攝取以下食物，以免子宮肌瘤持續惡化（按圖了解👇👇👇）

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