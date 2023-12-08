天氣轉冷手腳冰冷難入睡？一張錫紙助升溫8度！配合4穴道溫敷暖身

天氣轉涼，許多人苦於手腳冰冷，尤其是晚間入睡就算穿上厚毛襪，雙腳還是冷冰冰像「冰棒」。對此，專家建議只要將錫紙（鋁箔紙）塞入鞋中，包覆腳掌前端大約就可以提升足部溫度8度左右。



有位網民在PTT上表示，冬天一到自己就會手腳冰冷，手冷不打緊但是腳冷真的很難入睡。所以她睡前習慣先洗個長長的熱水澡，尤其針對腳的部位多沖一下，把腳「燙紅」再穿上襪子，這樣才能讓全身暖烘烘，不至於因為雙腳冰凍而輾轉難眠。只是事主家裏沒浴缸，媽媽也不准她買泡腳機，因此求助網民有沒有更「方便」保持腳部溫暖的方法。

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根據《早安健康》報道，日本東京明醫療大學川嶋朗教授曾指出，很多人想改善腳趾冰冷，第一時間想到的就是穿襪子，但效果卻往往不佳，其實腳尖如果溫暖的話，不用靠襪子也能連帶使體溫升高，可是該怎麼做呢？

川嶋朗教授說明，拿一張與鞋子同寬的錫紙塞入鞋子，包覆住腳掌的前端，整個腳掌的溫度約提升8度。這是因為錫具有傳導熱度與鎖住溫度的特性，而若擔心錫紙紙會刮腳不舒服，也可以多穿一層襪子。

另外，也可以用按摩像是輕揉按「湧泉穴」、「腳趾頭」、「旋轉腳踝」等方式，同樣能達到促進腳部血液循環、保暖效果。

台灣奇美醫學中心中醫部總醫生許芳綺表示，手腳冰冷是因為人體的新陳代謝下降，血液循環變慢，加上氣溫低造成末梢血管收縮所導致的現象。不過有些人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，這時就會建議從內在體質來做改善。

譬如許多人為了健康多食沙律等生冷食物，坐辦公室又少活動、曬太陽，就易形成「冷底」體質。除了全身怕冷、手腳冰冷，也會出現體力差、精神疲憊、易拉肚子、身體痠痛等症狀，但只要喝熱湯或洗熱水澡、溫敷就會感到比較舒服。

這類人平時可多食用一些溫熱性的食物，像是蔥、薑、蒜、八角、桂圓、南瓜、羊肉等，生活上則要多進行戶外運動，曬曬太陽補充體內陽氣，也可用吹風機吹或以溫毛巾溫敷足底「湧泉穴」、手掌上的「勞宮穴」和「少府穴」，以及小腿外側的「足三里穴」等4個穴道，改善手腳冰冷症狀。

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