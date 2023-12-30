東華三院李賜豪小學推世界公民課 培育學生尊重多元文化

為了培養學生擁有正面的價值觀和關注世界的宏觀視野，東華三院李賜豪小學推出了「世界公民」課程。該課程由本校教師團隊共同設計，旨在讓六年級的學生深入探討世界性議題，例如2019冠狀病毒病大流行、全球氣候暖化、貧富懸殊、戰爭、社交媒體等。透過此課程，讓學生能夠擴展自己的視野，成為具有全球視野和社會責任感的學生。（內容由東華三院李賜豪小學提供）



「世界公民」課程的特色在於提供學生一個促進全球意識和價值觀發展的平台。課程的推行模式分為兩種策略，從教學方面，教師以探究式教學法( Inquiry learning )引導學生自主學習；從學習方面，學生以小組及專題導向( Project-based learning )學習方式進行。透過一系列探究式學習活動，學生能夠提升溝通、協作、創意和明辨思考能力。他們深刻體會到世界各地發生的事件與自己息息相關，從而培養對周遭事物的敏感度，瞭解到自己在世界中的角色，進而激發出社會責任感。同時，這樣的課程設計還能夠培養學生成為具有影響力的倡導者和領導者。

模擬聯合國會議

「世界公民」課程的特色之一是模擬聯合國會議，讓學生扮演不同國家的代表，就全球性的議題作討論和辯論。在模擬聯合國會議中，學生們需要深入研究國家政策、全球議題和國際關係，並提出解決方案。學生必須學會聆聽他人觀點，運用邏輯和證據進行辯論，同時還要學會在團隊中合作，尋求共識和達成共同目標。這樣的經歷不僅鼓勵學生積極參與，提高了學生的語言表達能力，還培養了他們的批判性思維、解決問題的能力和團隊合作精神。與此同時，模擬聯合國會議更動激發了學生對全球議題的興趣和關注，也促使學生思考如何為解決全球問題貢獻自己的力量，使他們成為具有影響力的世界公民。

+ 2

成果分享攤位活動展

學生通過成果分享攤位活動向嘉賓、家長和同學展示「世界公民」課程中的學習成果。攤位的內容包括學生研究世界議題的內容和報告，還設計以相關知識的攤位遊戲、運動體驗、話劇等形式作展示。學生不僅培養了創新思維、表達能力和自信心，還提升了他們的團隊合作精神。

東華三院李賜豪小學是一所協助學生建構成功學習經歷，建立信心迎接挑戰追尋理想的學校，「世界公民」課程得到了各界人士的高度讚揚，我們堅信培養學生的成功感是最為重要的。無論是通過「世界公民」課程，還是其他校內外豐富多彩的學習活動，我們均讓學生在不同領域盡展才華，鼓勵學生追求卓越，培養遇事不怕困難達致成功的心態。而學生在獲取成功感後，便會有信心持續改進自己，並讓迎難以上、爭取成功成為自己一種生活態度和習慣。