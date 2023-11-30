東華三院姚達之紀念小學（元朗）多元體驗培養興趣 桌遊發展潛能

東華三院姚達之紀念小學（元朗）秉承東華三院為學童提供優質、均衡而且全面的「全人教育」的辦學精神。學校藉多元化活動助學生更了解自己的性格和潛能，從而選擇適合自己的發展路向，培養出自信心和終身興趣。此外，多元活動可以增加教學內容的多樣性，以滿足不同學生的需要。學校據此理念於課後籌辦多項校隊及培訓班，例如：步操樂隊、武術、合唱團、街舞、醒獅、粵劇、英語話劇、劍橋英語、英語演講、奧數、STEAM、編程等等。亦於課時內設多元智能課程，讓學生自由選擇喜愛的活動參與，培養興趣。

撰文：東華三院教育科



校本綜合課體驗多元化 平衡學習、身心靈發展

新學年新上任的羅志民校長亦表示，他除了會帶領教師團隊延續在學與教及活動方面的持續發展外，亦於今學年落實新時間表以優化課時安排，透過課程統整為學生創設平衡學科學習及身心靈健康發展的校園生活。因此，學校為低年級的學生編制了校本綜合課課程，讓學生能夠在多元的學習環境中獲得豐富而有趣的學習體驗。綜合課內容多元，包括自理訓練、環保及生物研習、靜觀體驗、跆拳、武術專家入課及STEM課程等，亦融入了參觀和戶外考察活動等元素，把學習空間從課室延展到其他環境，讓學生獲得多元化的體驗。

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開設英語班讓學生沉浸式學習英語

另一方面，為了營造濃厚的英語語境，學校近年開設英語班，讓學生可沉浸在英語的環境下學習。英語班的特色是大部份科目也以英語來教授、所使用的書本及試卷也是英語的。英語班以活動教學為主，令學生既可習得學科知識，亦能在課堂中應用英語。

以桌遊減輕學習壓力 提升溝通、表達能力

「遊戲」對於大人和小孩都有不可抗拒的魅力。因此，學校以桌上遊戲為切入點，除了能減輕學生的壓力，亦提高專注和邏輯思維能力，改善社交及溝通能力，寓學於樂。學生可在小息參與桌遊，每年亦有全校性的大型活動「桌遊同樂日」，務求讓每一位學生都可參與和享受桌遊。另外，學校的桌遊大使為同學們推介、教授及主持桌遊，藉以訓練表達能力及提升自信。今年更新增「不插電編程」桌遊課程，讓初小學生透過桌遊學習電腦編程，把複雜的課題變得更具趣味和易於掌握。