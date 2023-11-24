《冰上火花》| 保良局林文燦英文小學冰球冠軍背後 父母功不可沒

由Mirror成員主演的電視劇《冰上火花》熱播，讓這項在本港仍算冷門的冰上運動備受關注。劇中演員熱血不已，現實中同樣有一群為冰球拼盡全力的年輕運動員，年紀不大，卻早視冰球為最大奮鬥目標。來自保良局林文燦英文小學的一眾冰球隊隊員，個個精力旺盛兼熱愛冰球，說起練波沒有半點怕苦嫌累，反先感謝父母支持、陪伴。01親子專訪幾位冰之驕子，一起了解他們愛上冰球的最初！



作為球隊後衛的馮智揚（Oden），早在幼稚園階段已經初遇冰球。「我記得那一次和父母一起到商場吃飯，商場的溜冰場正在舉行冰球比賽，當時那些球員身上穿的裝備看起來就像Ironman，很有型，我馬上就被吸引了。」身形高大的 Oden 說起自己與冰球的淵源時難掩童真，更指升上林文燦後發現學校有當年目睹的冰球運動可參加，相當興奮。

自細看爸爸打冰球

有隊員因為和父母一次外出吃飯而認識冰球，也有人更直接地從父親身上學習，李衍澄（Jarvis）就是其一。「我爸爸是打冰球的，爸媽告訴我，以前拍拖時媽媽經常去看爸爸比賽、練習，到我出世後也常常跟媽媽去看。」看着爸爸拿起冰球棍在冰上追逐，刺激的速度感讓Jarvis充滿憧憬，也順理成章地子承父業，一步步學習冰球。「我從4歲開始玩，到現在11歲，已經7年了。但其實一開始我的冰球水平不太好，經過了很多練習才有進步，這些都是多謝教練、父母。」

追夢不易，那些年還未夠6歲的Jarvis，便已懂得爭取。他剖白道：「我之前在球會打，後來知道這間學校有冰球隊就很想進來，但媽媽本來想我讀另一間學校，是我求她讓我來的，最後媽媽也決定支持我讓我選自己想入的學校。」一句支持孩子可以說得輕巧，但選擇讓步而成全孩子則相當不易，有了爸爸的專業提點、媽媽的全力支持，難怪Jarvis在冰球路上愈戰愈勇，更在訪問當場立下宏志：「有機會的話，真的很想和爸爸較量一下！」

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為打好波克服弱點

訪問過程中一直表現雀躍的徐一鳴（Winston），是在場另一位主動向父母提出追「冰球」夢的隊員。「那時是讀小學前，還在讀幼稚園的暑假，媽媽問我想玩甚麼運動，我就答『冰球』。」Winston 說完即大笑指媽媽聽到後很驚訝，因為她也未聽過，便立即上網搜尋。「當我看見媽媽手機上的冰球員照片時，覺得他們都很有型，便立即很有興趣。因為其實我也想不起來為甚麼當時自己會說冰球，可能只是聽過這個名，但卻不知道是怎樣的運動。」

小孩子的原因單純又直接，幾張照片的力量就足以讓他們投入其中。Winston由學玩滾軸溜冰開始入手，繼而再學習基本冰球技巧，更進一步找尋可以更接近這項運動的學校。Winston笑指能夠晉身校隊真的非常開心也享受。「其實一開始真的不容易，因為我身型細粒，平衡感也不好，所以練得很辛苦，不斷計時練速度，終於在三年級時入了校隊！」作為學校冰球隊教練的 Yannick Sir 亦隨即讚賞：「現在他的速度很快喇！」

家長清晨夜晚接送

帶領學校冰球隊的 Yannick Sir 指，在港打冰球最大難處是缺乏場地，令學生訓練時間不得不定在大清早及晚上。「 小朋友都很乖，因為經常要早上7點到達場地練習，所以家長的支持很重要，因為單是負責接送已不容易，但他們更會來現場加油打氣。不少更為了支持小朋友，讓他們在外面參加球會加操，真的很用心。」

有為了孩子一句童言即實踐的父母、有為支持孩子而改變想法，作出讓步的父母，更要有多多帶孩子外出，讓他們得以擴闊眼界的父母，才能成就當下如此這般開心滿足、充滿自信的港產冰子驕子。