《冰上火花》| 專訪林文燦小學冰球隊 MVP龍門小將戰勝劣勢

由Mirror成員主演的電視劇《冰上火花》在剛過去的周五播出大結局，讓冰球也藉此得到偶像加持，獲得不少討論熱度。電視劇有起伏跌宕，真實賽事更扣人心弦，有吶喊、有眼淚。今年在2022/2023校際冰球聯賽小學組包攬A、B組冠軍的保良局林文燦英文小學冰球隊，向來是冰場上的長勝隊伍，惟亦有吃敗仗的時刻。01親子專訪了一群小小運動員，聽他們自己說說如何克服昨日的自己，怎樣在運動中找到自己。



屬於冬季運動的冰球在香港向來算是冷門運動，不過今年本港冰球男子及女子代表隊相繼在國際賽事獲得突破性佳績，可見熱門與否並不影響球員表現。成人世界不乏熱血運動員，學界同樣，保良局林文燦英文小學冰球隊的門將王俊程（Eddy），年紀較同隊隊員細，堅韌志氣卻不容小覷，面對愈見危急的戰況，愈能保持冷靜，緊守自己的崗位。「我做龍門，從一開始到比賽完結，都不能放棄。」話音未脫稚氣的Eddy，說得卻是相當堅定。

輸波內疚隊員個個喊

擔當長勝隊伍中的龍門位置，壓力比一般人想像的更大，尤其隊上其他成員或能互相補位，惟獨守龍這一責任，一上場，就靠他一人撐到底。「去年有一次我們打輸，我自己很內疚，因為學校已連續6年冠軍，擔心我們沒有成功衛冕。」問Eddy當下有否難過落淚，他輕聲應「有」，沒想到其他成員也齊聲應答，一時間七嘴八舌地說起那天的不甘。

學校冰球隊教練 Yannick Sir 憶述當時戰況：「本來一開始大家都打得很好，無論是入波、救波，去到中段尤其好，反而是去到最後階段時，大家的意志卻大減，甚至去到決賽時感覺大家都不太有鬥志，除了Eddy之外。」教練指在那場比賽中，球隊的進攻不積極，讓原先相當有優勢的比數差距愈拉愈近，但Eddy始終專注緊守崗位，努力守龍。冰球負責老師姚主任亦大讚：「其實看着比數變化真的緊張，但Eddy的心理質素非常好，沒有放棄。」縱然球隊輸掉了那一場賽事，但Eddy無懼惡劣局勢，堅持不懈，讓他奪得今屆的MVP（最有價值球員）殊榮。

+ 1

追隨文武雙全哥哥學打冰球

隊中有人繼承爸爸的冰球興趣，另一隊員胡皓程（Austen）則是追隨哥哥的步伐。一說起哥哥，Austen的雙眼立即帶笑，雀躍不已：「我哥哥是打冰球的，他大我3歲，我小時候就經常看哥哥打，覺得他很叻、很厲害！」直言視哥哥為偶像的Austen指哥哥打波厲害，讀書也叻，是自己的學習榜樣。故當哥哥鼓勵他也打冰球時，便毫不猶豫地嘗試。「試過後發現真的很好玩，便一直打下去。」小朋友單純直白，聊起熱愛的運動個個滔滔不絕，Austen便說起自己由前鋒轉為龍門的一次意外機緣。「有一天我到外面的冰場練習，那天本來的龍門不在，再加上媽媽串我做Player不夠好，便想不如試試守龍，試過後覺得不錯啊！」語畢便和旁邊隊友一起哈哈笑鬧，毫無芥蒂，個性明朗得討人喜愛。

保良局林文燦英文小學的冰球負責老師姚主任，見證了學校的冰球發展。「其實早在我們開始有冰球隊之前，學校已經請了一位速道滑冰的國家隊運動員來教學生滾軸溜冰，每一位學生都會學。到2013年，這位教練帶領我們建立林文燦冰球隊，而在同一年，就在小學冰球聯賽拿了我們第一個冠軍。」在小學冰球界，林文燦稱霸多年，蟬聯了6年的冠軍，再加上今年，已手執7屆冠軍寶座，實力出眾。「因為疫情停頓了幾年，未來我們也很期待有更多的活動，因為學校這些年來與冰球結下非常深厚的連結，也凝聚了很多冰球界人士，當中有舊生，更有家長等。未來如可以舉辦更多元化的友誼賽如舊生賽、親子比賽，相當會有很趣。」

在場一眾冰球隊員聽到老師的話，即時興奮回應，儼如感情融洽的大家庭，正如教練Yannick Sir所言：「香港的冰球圈不大，但正因如此，大家就像一家人，會互相支持、打氣！」