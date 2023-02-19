1歲幼兒加固食譜 野菜雞卷蛋白質豐富助寶寶發育 雞肉滑身有1秘訣
撰文：草草
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營養豐富的加固食譜對寶寶成長十分重要。有港媽分享了幼兒加固食譜「野菜雞肉卷」，食譜適合1歲以上寶寶食用。食譜材料包括雞胸肉、紅蘿蔔和荷蘭豆，做法十分簡單，更含豐富鐵質和蛋白質，有助寶寶發育。
（資料授權：Missta愛。下廚）
育有兩名女兒的Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主，在女兒經歷加固期間分享了不少幼兒加固食譜，雞肉和蔬菜含豐富營養，這次的野菜雞肉卷適合加固期寶寶食用。有網民擔心雞胸肉的口感會較為粗糙，不利寶寶進食，版主分享了令雞肉滑身的小秘訣。
材料：
雞胸肉 20g
紅蘿蔔 3-4條
荷蘭豆 2條
做法：
1. 將荷蘭豆斜切成絲。
2. 雞胸肉包着保鮮紙後用菜刀壓扁。
3. 打開保鮮紙，鋪上紅蘿蔔條和荷蘭豆。
4. 用保鮮紙捲起來，放雪櫃雪10分鐘。
5. 隔水蒸10分鐘，切件享用。
小貼士：
1. 寶寶過1歲可以加入適量的調味料（鹽和糖）
2. 捲好雞卷後放雪櫃雪10分鐘，定型後才蒸
3. 想令雞肉更滑身，可以以1湯匙湯底加1茶匙生粉煮稠之後，灑在雞肉上。
《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》