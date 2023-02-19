1歲幼兒加固食譜 野菜雞卷蛋白質豐富助寶寶發育 雞肉滑身有1秘訣

營養豐富的加固食譜對寶寶成長十分重要。有港媽分享了幼兒加固食譜「野菜雞肉卷」，食譜適合1歲以上寶寶食用。食譜材料包括雞胸肉、紅蘿蔔和荷蘭豆，做法十分簡單，更含豐富鐵質和蛋白質，有助寶寶發育。

（資料授權：Missta愛。下廚）



育有兩名女兒的Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主，在女兒經歷加固期間分享了不少幼兒加固食譜，雞肉和蔬菜含豐富營養，這次的野菜雞肉卷適合加固期寶寶食用。有網民擔心雞胸肉的口感會較為粗糙，不利寶寶進食，版主分享了令雞肉滑身的小秘訣。

圖片來源：IG @saladmeimei_babyfood

材料：

雞胸肉 20g

紅蘿蔔 3-4條

荷蘭豆 2條

做法：

1. 將荷蘭豆斜切成絲。

2. 雞胸肉包着保鮮紙後用菜刀壓扁。

3. 打開保鮮紙，鋪上紅蘿蔔條和荷蘭豆。

4. 用保鮮紙捲起來，放雪櫃雪10分鐘。

5. 隔水蒸10分鐘，切件享用。

小貼士：

1. 寶寶過1歲可以加入適量的調味料（鹽和糖）

2. 捲好雞卷後放雪櫃雪10分鐘，定型後才蒸

3. 想令雞肉更滑身，可以以1湯匙湯底加1茶匙生粉煮稠之後，灑在雞肉上。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》