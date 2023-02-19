1歲幼兒加固食譜 野菜雞卷蛋白質豐富助寶寶發育 雞肉滑身有1秘訣

撰文：草草
出版：更新：

營養豐富的加固食譜對寶寶成長十分重要。有港媽分享了幼兒加固食譜「野菜雞肉卷」，食譜適合1歲以上寶寶食用。食譜材料包括雞胸肉、紅蘿蔔和荷蘭豆，做法十分簡單，更含豐富鐵質和蛋白質，有助寶寶發育。
（資料授權：Missta愛。下廚）

育有兩名女兒的Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主，在女兒經歷加固期間分享了不少幼兒加固食譜，雞肉和蔬菜含豐富營養，這次的野菜雞肉卷適合加固期寶寶食用。有網民擔心雞胸肉的口感會較為粗糙，不利寶寶進食，版主分享了令雞肉滑身的小秘訣。

圖片來源：IG @saladmeimei_babyfood

材料：

雞胸肉 20g

紅蘿蔔 3-4條

荷蘭豆 2條

做法：

1. 將荷蘭豆斜切成絲。

2. 雞胸肉包着保鮮紙後用菜刀壓扁。

3. 打開保鮮紙，鋪上紅蘿蔔條和荷蘭豆。

4. 用保鮮紙捲起來，放雪櫃雪10分鐘。

5. 隔水蒸10分鐘，切件享用。

小貼士：

1. 寶寶過1歲可以加入適量的調味料（鹽和糖）

2. 捲好雞卷後放雪櫃雪10分鐘，定型後才蒸

3. 想令雞肉更滑身，可以以1湯匙湯底加1茶匙生粉煮稠之後，灑在雞肉上。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》

1歲幼兒食譜｜北海道3.6牛奶田園雞肉意粉 顏色豐富輕鬆訓練咀嚼幼兒食譜｜氣炸鍋整蔬菜薯泥手指餅 1歲以上寶寶可吃 助鍛煉咀嚼親子食譜｜港媽自家製麵包及肉鬆 神還原Duffy達菲熊形態食譜｜護士媽媽推薦喉嚨痛救星 蘋果雪梨煲魚腥草 清熱解毒、消炎親子食譜｜毋須用生粉蛋液 自製氣炸吉列豬扒 外脆內嫩、肉汁豐富親子食譜｜氣炸鍋蒜蓉多士 用現成方包快靚正 附自製蒜蓉醬教學甜品食譜｜氣炸鍋自製阿華田口味麵包布甸 5個簡單步驟新手必學親子食譜｜芝士焗釀大啡菇 配巴馬火腿鹹香惹味 孩子做早餐一流親子食譜｜芝士粟米蛋餅 小朋友下午茶之選 用氣炸鍋配3步驟即成
親子
食譜
親子料理