加固食譜｜鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯 8個月以上/BLW寶寶都可食用
撰文：小山
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加固食譜除了需重視營養均衡，也要顧及味道，寶寶才會享受食物。有開設Facebook專頁的媽媽分享過不少幼兒食譜，以下為鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯的加固食譜，食材大小視乎寶寶的加固進度，食譜一般適用於8個月以上寶寶。
（資料授權：鬼嫁料理手帳）
社交平台Facebook專頁「鬼嫁料理手帳」版主曾推出多本食譜著作，同時身爲媽媽的她喜歡與讀者分享加固食譜。其中一道為「鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯」，版主指食譜一般適用於8個月以上寶寶，如果是BLW（Baby-Led weaning）寶寶，可以早點嘗試；採用傳統餵食方法的寶寶，則可將食物切細一點或攪碎。
雪魚蒸蛋伴紫菜波波飯
材料：
原味壽司紫菜 半片
白飯 2大匙
鱈魚 40克（或三文魚）
甘荀 30克（或露荀或菠菜）
雞蛋 1隻
無中藥滴雞精 1包（60毫升）
水 40克
做法：
1. 甘荀以刨片器刨成薄片再切細、鱈魚去皮去骨去血塊，切成1厘米大或條狀。
2. 弄碎紫菜拌勻白飯，搓成波波狀，可用焗爐低溫焗一焗，較硬較易拿。
3. 小碗內拌勻雞蛋、空白滴雞精和水，蒸碗內加入鱈魚、甘荀和蛋液，隔水小火
蒸12分鐘。
《本文內容獲鬼嫁料理手帳授權轉載》