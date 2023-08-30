加固食譜｜鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯 8個月以上/BLW寶寶都可食用

加固食譜除了需重視營養均衡，也要顧及味道，寶寶才會享受食物。有開設Facebook專頁的媽媽分享過不少幼兒食譜，以下為鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯的加固食譜，食材大小視乎寶寶的加固進度，食譜一般適用於8個月以上寶寶。

（資料授權：鬼嫁料理手帳）



社交平台Facebook專頁「鬼嫁料理手帳」版主曾推出多本食譜著作，同時身爲媽媽的她喜歡與讀者分享加固食譜。其中一道為「鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯」，版主指食譜一般適用於8個月以上寶寶，如果是BLW（Baby-Led weaning）寶寶，可以早點嘗試；採用傳統餵食方法的寶寶，則可將食物切細一點或攪碎。

鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯（圖片授權：鬼嫁料理手帳 @FB）

雪魚蒸蛋伴紫菜波波飯



鱈魚蒸蛋伴紫菜波波飯所需材料。（圖片授權：鬼嫁料理手帳 @FB）

材料：

原味壽司紫菜 半片

白飯 2大匙

鱈魚 40克（或三文魚）

甘荀 30克（或露荀或菠菜）

雞蛋 1隻

無中藥滴雞精 1包（60毫升）

水 40克

做法：

1. 甘荀以刨片器刨成薄片再切細、鱈魚去皮去骨去血塊，切成1厘米大或條狀。

2. 弄碎紫菜拌勻白飯，搓成波波狀，可用焗爐低溫焗一焗，較硬較易拿。

3. 小碗內拌勻雞蛋、空白滴雞精和水，蒸碗內加入鱈魚、甘荀和蛋液，隔水小火

蒸12分鐘。

《本文內容獲鬼嫁料理手帳授權轉載》

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