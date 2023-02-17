1歲幼兒加固食譜｜秋葵番薯煮肉片營養豐富 附秋葵處理方法

秋葵能夠幫助消化和促進腸胃蠕動，營養價值豐富，不少加固食譜都開始將秋葵入饌。有港媽在分享幼兒加固食譜的專頁中分享利用秋葵番薯蒸肉片的食譜教學，由有益的秋葵加上番薯，港媽指兩種食材味道能互相配合，另外她亦分享處理秋葵的方法。

（資料授權：Missta愛。下廚）



加固是寶寶成長中的重要一環，Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主Missta在小女兒開始加固期間嘗試製做多款加固食譜，其中一款為秋葵番薯蒸肉片。Missta指加固食譜是小女兒的主力餐食，不過每名小朋友的加固進度不一，她在小女兒11個月大時已給她嘗試此食譜，而一般一歲以上幼兒也可開始嘗試此食譜。選材方面， Missta稱秋葵十分有益，味道與番薯配合得宜。

（圖片授權：Missta愛。下廚）

材料：

豬肉片 1-2湯匙

日本本菇碎 1湯匙

生粉/粟粉 半茶匙

蕃薯粒（已熟）1湯匙

秋葵 1條

昆布湯底 2湯匙

清水 1湯匙

做法：

1. 蕃薯切粒，浸水10分鐘，倒去水份，隔水蒸15分鐘至熟。

2. 本菇和豬肉切碎。

3. 秋葵下少許粗鹽，擦走表面的絨毛。用水灼4分鐘後切粒。

4. 在鍋中加入昆布湯底、清水1湯匙、豬肉片和本菇碎煮熟。

5. 加入蕃薯粒拌勻。

6. 加入生粉水（半茶匙水＋半湯匙清水）拌勻，煮至汁濃即成。

昆布湯底教學



材料：

日本昆布 1塊（20cm長）

清水 400毫升

昆布用濕毛巾抹一抹表面的塵

做法：

1. 鍋中放400毫升清水，放入昆布浸30分鐘或放雪櫃浸過夜。

2. 原鍋放在爐頭上煮，當水快滾時，夾走昆布。

3. 煮到水滾，熄火即成昆布湯底。昆布不能在滾水煮得耐，否則會有苦味。

。吃不完放冰格模，1餐1格

。普通雪櫃層保存3日，冰格層可存5日

。放冰格後可以脫模，放入小密車盒保存，不用買太多冰格，冰格只用作分小份和冰至定型

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》