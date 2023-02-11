1歲幼兒加固食譜 滑蛋本菇煮豬肉 寶寶送飯一流！附昆布湯底教學

不少新手爸媽選擇幼兒加固食譜時，都希望含有營養豐富的雞蛋。有港媽分享幼兒加固食譜時表示，除了蒸水蛋外，滑蛋飯也很適合給寶寶送飯，以下有她所分享的滑蛋本菇煮豬肉食譜，更附有昆布湯底教學，讓味道昇華不少。

（資料授權：Missta愛。下廚）



育有兩名女兒的Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主，在女兒經歷加固期間分享過不少幼兒加固食譜，這次的滑蛋本菇煮豬肉食譜適合1歲以上寶寶食用。有網民擔心滑蛋煮法是否代表蛋未完全熟透，但版主表示此食譜煮法的滑蛋完全熟透，可放心連同飯仔一同食用。

圖片來源：IG @saladmeimei_babyfood

材料：

日本本菇 10克

菜心菜 2片

雞蛋 1隻

昆布湯底 2湯匙

豬肉碎 1湯匙

做法：

1. 將本菇、菜葉碎、豬肉碎、昆布湯底和1湯匙清水放入鍋中，煮至豬肉熟透。

2. 打散雞蛋，倒入鍋中。

3. 加蓋煮至雞蛋熟透即成。

小貼士：

。雞蛋可以加蓋蒸煮至完全熟透

。滑蛋餸菜可以隨便配搭

昆布湯底教學



材料：

日本昆布 1塊（20cm長）

清水 400毫升

昆布用濕毛巾抹一抹表面的塵

做法：

1. 鍋中放400毫升清水，放入昆布浸30分鐘或放雪櫃浸過夜。

2. 原鍋放在爐頭上煮，當水快滾時，夾走昆布。

3. 煮到水滾，熄火即成昆布湯底。昆布不能在滾水煮得耐，否則會有苦味。

。吃不完放冰格模，1餐1格

。普通雪櫃層保存3日，冰格層可存5日

。放冰格後可以脫模，放入小密車盒保存，不用買太多冰格，冰格只用作分小份和冰至定型

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》