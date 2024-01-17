IB | 香港3間學校上榜2023年全球IB成績Top 10學校 包括2直資神校

銜接升學是不少家長為子女選擇學校時會考慮的重點之一！近年本港不少學校推行IB課程（即國際文憑，International Baccalaureate），更易於銜接海外大學，對於有計劃或有興趣為子女安排海外升學的家長來說，絕對要列入考量。根據英國升學網站數據顯示，2023年入圍全球百大成績最強IB學校的香港學校足足有20間，而打入全球10大的就有3間，按排夠分別是聖保羅男女中學、拔萃男書院和德瑞國際學校，成績驕人！即看1至10名學校有哪些以及3間上榜本地學校資料。



2023年全球IB成績Top 10學校

1. Letovo School

2. Anglo Chinese School

3. St Paul's Co-educational College 聖保羅男女中學

4. St Joseph's Institution

5. K. International School Tokyo

5. King's College School - Wimbledon

7. Godolphin & Latymer School

7. Diocesan Boys' School 拔萃男書院

9. German Swiss International School德瑞國際學校

10. SingaporeSchool of the Arts Singapore

第三名 - 聖保羅男女中學

聖保羅男女中學雖排名第三，但在截止日期後平均分數被提高至 42.3 分。雖然排名沒有提升，但分數則是排行最高亦是近年聖保羅得分最高的一次。

聖保羅男女中學由聖公會(普世聖公宗）於 1915 年創立。學校除了要求學生有卓越的學術成績，還提倡終身學習。希望學生不斷進修，非局限於學校階段，而是追求個人專業和發展。這個學習宗旨是吸引到家長選擇聖保羅的原因之一。聖保羅為學生提供多個課程，學生更能發掘自己的專長。畢業生除了在文憑試上獲得好成績，在社會上亦有不少專業人士畢業於聖保羅男女中學。

聖保羅男女中學

第七名 - 拔萃男書院

排名第七的拔萃男書院與排名第五的King’s College School Wimbledon和K. Internation School Tokyo僅有0.1分之差。

拔萃男書院成立於1869年，設有中學部及小學部。學校重視培養學生有良好品格、創造性及批判性思維技能、以及多元智能。由國際文憑組織最終授權拔萃男書院於2010-2011學年起開設國際文憑課程。學生的作業會經過國際文憑組織的考官委員會嚴格培訓和監督再進行評估。其課程具有一定的認受性，有助學生到海外升讀大學。

拔萃男書院

第九名 - 德瑞國際學校

今年德瑞國際學校排名第九，與第七位的拔萃男書院只有1分之差。

德瑞國際學校於1969 年創立。學校致力為學生提供充滿活力的學園，激勵學生探索學習興趣。除了注重學術成績亦鼓勵學生發展自己的專長，將來貢獻社會。學校設有兩個園區分別在山頂及薄扶林，校舍有良好的設施。其中圖書館有初級及高級圖書館，激發學生對閱讀、學習和探究的熱愛。學生能夠在舒適的校園生活和多元學習，不只是局限於書本，因此吸引到希望子女可以多元發展的家長。

德瑞國際學校

資料來源：ib-schools.com