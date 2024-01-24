窒息奪命！台託兒所強迫1歲嬰兒戴口罩　卻疏忽口罩已被鼻水沾濕

轉po慘痛遭遇！1月23日台灣華視主播林彥汝在Facebook貼出不幸事件，表示朋友姊姊的1歲孩子，因為哭鬧時淚水弄濕口罩又趴睡，最後窒息而死，家屬直指該公立訫嬰中心有疏忽。



林彥汝上載出2張孩子的照片，內文是轉發家屬的控訴，文中指出小孩是放在某公立託嬰中心照顧，但日前突然接到中心方面來電，表示「小孩子突然沒有呼吸心跳，正在搶救」，當下緊張趕到醫院，但由於錯過黃金救援時間，搶救回來的可能性極低，病情很不樂觀，家屬最後也只能崩潰簽了放棄急救同意書。

主播林彥汝轉述這小孩的事故過程：（按圖了解）

文中寫道：「本來一直想說為什麼會突然趴下無呼吸心跳，難道心臟有問題，造成突發心律不整？但檢查後醫生覺得心臟沒問題，後來又做了基因檢測，因為醫生說正常小朋友不會趴下就突然沒呼吸心跳，直到看了監視器才終於找到答案」。

家屬表示：「因為托嬰說因為呼吸道疾病開始流行，這禮拜開始實施口罩令，早上老師幫小朋友戴了口罩，小朋友不喜歡扯掉了，但老師強硬要求他要戴，所以又幫他戴上，小朋友就大哭了，可能因為眼淚跟鼻水讓口罩浸濕，因此黏住口鼻窒息」、「他掙扎著倒下，但老師卻神經大條以為他哭累了倒下睡覺，就沒再理他，直到20幾分鐘後他們要換教室，以為他在睡覺所以最後處理他，結果已經沒呼吸心跳，錯過了黃金急救時間。」

家屬悲慟地說：「這是我姐姐努力了8、9年才生出來的小孩，好不容易下下週就要抓周了，也快過年了，結果發生這種事」、「這2天看著他從昨天早上的活蹦亂跳，到昨晚我去醫院看他插滿了管線加嚴重水腫四肢發紺，真的很痛心」，直指托嬰中心有疏失，也無奈表示：「事實也造成了，怨恨誰也無濟於事，我想只希望能將這案例分享出去，希望大家以後一定要多注意小小孩戴口罩哭鬧的風險。」分享這篇文的林彥汝也掩不住憤慨：「盼社會大眾、相關托育業者警惕。」

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