枕頭變黃污漬洗不掉？除用梳打粉外　這洗碗產品竟也是淨白神物

枕套下的黃色污漬真的讓人看不下去了！怎麼樣才能輕鬆去除，聽聽清潔專家跟你說！



原本白色的枕頭，竟然不知不覺中就變成黃色的！究竟怎麼會這樣？

美國清潔專家Mrs Hinch以多年的經驗說到，枕頭變黃的原因有多種，主要原因就是汗水，而且，油性頭皮的人或洗完頭髮沒吹乾的人，也可能會在自己的枕頭上，發現難看的黃色污漬。

另外，某些類型的化妝品和護膚品，也會導致這些痕跡出現。

輕鬆簡單，讓枕頭煥然一新

所以，當發現枕頭變黃時，專家建議每個家庭每年至少清洗兩次枕頭，否則黃色污漬存在的時間越長，它們就越硬。但如果你沒有時間這樣做，有一種便宜而有效的方法，不會花太多錢，能讓你的枕頭看起來煥然一新。

Mrs Hinch就在粉絲詢問如何清潔時，就分享了她的妙招！原來是利用洗碗機清潔片。聽起來有點不可思議，沒想到獲得不少媽媽們回應，「真的可以！」

一位媽媽就說，「我總是使用洗碗機清洗劑，來清洗我的枕頭和任何白色衣物。我的白色衣服和枕頭從未看起來如此潔白。」另一個身也同感的家庭主婦也分享，「在洗衣機中使用洗碗片，這是一種毫不費力的方法，而且超輕鬆去除所有污漬！」、「沒有甚麼比洗碗機，給我洗枕頭的效果更好的了。」

家電專家，建議依循正常程序

聽起來真的是好方法！洗碗機片不僅能提供有效的清潔效果，而且大多數人的廚房裏也已經有了它們。

不過，還是有一些清潔網站警告不要這樣做，雖然洗碗機片不太可能造成洗衣機嚴重損壞，並聲稱洗碗機片最好只使用於清潔洗衣機。

「我們建議遵循製造商的清潔說明，因為每種型號和類型的流程都不盡相同。」

除了洗碗機清潔片的妙招，Mrs Hinch的粉絲們也提供使用小梳打的清潔方式，也可以去除枕頭上的黃色污漬。

「清潔枕頭時，我會在洗衣機中加入一杯梳打晶體」、「加入小梳打不只可以去除枕頭上的污漬，還可以幫助保持洗衣機的清潔呢。」

媽媽們你也有這樣的困擾？！除了丟掉換新的，也不妨試試這個輕鬆簡單的方法！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：枕頭上黃色污漬去不掉！一技巧讓枕頭衣服就像剛買的 ， 原來這麼簡單，清潔專家 : 髒污除了汗水，濕頭髮睡覺也是問題】