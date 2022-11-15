嫲嫲家中牆壁掛孫兒排行榜 孫仔揭新紋身後嚇倒嫲嫲 排名跌至末位
撰文：小山
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來自美國紐約的棟篤笑藝人Dan LaMorte，早前在網絡分享影片，展示嫲嫲會在家中牆壁掛上孫兒排行榜。原本排第四位的他，向嫲嫲展示手臂的新紋身後，馬上將其排名改至末位，無聲表達對孫兒新紋身的看法。網民對排行榜感很大興趣，好奇嫲嫲的排行標準，更笑說嫲嫲做法很殘忍。
排名變包尾以表達對孫兒紋身的看法
Dan LaMorte上月在社交平台分享影片，表示共有10名孫兒的嫲嫲在家中牆壁掛有孫兒排行榜，還會用磁石附上每人的照片。Dan好不容易破個人紀錄登上第4位，但手臂增添兩個紋身後，他對於自己的排位變動有點緊張。
他向嫲嫲掀開手袖，展示上臂的新紋身，問嫲嫲對新紋身的看法。嫲嫲喘氣後，立刻走向排行榜，毫不猶豫將Dan的照片移至第10位，即「包尾」，更無情對孫兒說：「這就是我對你紋身的看法。」
網民好奇排名準則
影片在網絡瘋傳，點擊率逾160萬，網民熱烈討論並對排行榜感好奇，「很想知道嫲嫲的排行準則」、「很想知道每次排名上升或下跌的原因」，亦有人笑言嫲嫲的行爲很殘忍。更有有趣的是，原本排名第10的孫兒竟然直接被Dan的照片蓋著，引來網民搞笑留言：「你（Dan）其實也不算最可憐」。
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