《蠟筆小新》野原美冴開IG！自稱20+美女　曬幸福日常仔女得意樣

日本人氣動漫《蠟筆小新》描述5歲男主角野原新之助一家人和雙葉幼稚園的日常生活，成為大人小孩配飯時的電視卡通，在《DailyView網路溫度計》人氣動漫網絡口碑排行榜位居第35名。



近日有眼尖網友發現《蠟筆小新》野原美冴悄悄開設IG新帳號，還自稱自己是「20代美人」，短短不到一個禮拜就吸引逾30萬人追蹤。

別小看野原美冴的魅力，她的IG現已增至有41萬人追蹤了！（按圖了解）

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野原美冴開IG帳號了！首則貼文曬母子照：常常有人告訴我很漂亮

《蠟筆小新》野原美冴在動漫中是29歲勤儉持家的家庭主婦，日常要打理野原一家生活起居，照顧野原新之助和野原向日葵兩個小孩，雖然喜歡搶賣場限時優惠、囤積減肥產品，但是對家人的關愛總是無微不至。

近期野原美冴在IG開設新帳號，並在簡介欄位填上老公野原廣志、兒子小新、女兒小葵及寵物小白的介紹，首篇貼文就曬出自己和小新在庭院晾衣服的照片，「我是美冴，春日部市2個孩子的媽媽，常常有人告訴我很漂亮～我今天開始使用Instagram，不知道有人會看嗎...？」

手機被小新、小葵拿來拍照！萌度指數爆表照曝光：不愧是我孩子

接着美冴發出第二篇貼文，透露自己的智慧型手機不見，找了約30分鐘才發現小新把手機當成玩具玩，偷偷和小葵拍攝約100張模糊的照片，「我現在真的不能放鬆警戒...不過不愧是我孩子！即使照片模糊也很可愛」，言語之中透露對孩子滿滿的愛。

最後美冴分享洗完衣服後終於可以輪到自己拍照發文，「想着想着就跳起舞來」，但她也擔心越是安靜的時候越可怕，從圖片中也可以發現小新和小葵拿着畫筆在客廳地毯上畫出肥嘟嘟左衛門的圖案，貼文也吸引近9萬人點擊愛心。

但事實上這是日本醫藥品牌「第一三共株式會社」推廣旗下產品「プロペト ピュアベール」宣傳廣告，主打不會給肌膚帶來負擔的純凡士林，從嬰兒到老人所有年齡層都可以使用，但也讓《蠟筆小新》的粉絲期待美冴後續貼文會帶給大家怎麼樣的驚喜！

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