梳打粉｜成份天然卻別用來洗蔬果！即睇使用禁忌　溝醋反減清潔力

梳打粉能洗蔬果嗎？有哪些用途和禁忌？近年來，梳打粉成為清潔熱門選擇，不僅因為它的多功能性，更因為它天然環保。許多人認為梳打粉清潔蔬果能減少農藥殘留，專家直接解答了，分享梳打粉4妙用，還能提升清潔效果。



梳打粉用途有4種

家事達人豆豆媽咪分享梳打粉用途有4種：

1. 研磨去除表面髒污

梳打粉是種顆粒細緻結晶構造的柔軟分子，只要稍微打濕，尖銳角角會被「 修圓」，可以溫和的研磨，去除物體表面髒污。

2. 烘焙食用

梳打粉加熱或是與酸性物質產生反應時，會產生二氧化碳氣泡，所以可以用來烘焙上使用。

3. 梳打粉+酸性物質清潔死角

豆豆媽咪提到，可利用梳打粉+酸性物質產生的二氧化碳氣泡，深入分解不容易清潔到的死角，達到不錯的清潔效果，不過，也另外提醒梳打粉加酸性物質會產生中和反應，清潔效果不會有單用小蘇打或是單用醋或檸檬酸的效果好，可以斟酌使用。

4. 除臭

多數異味是屬於弱酸性物質，小蘇打可藉由抑制及中和空氣中的異味來達到真正除臭作用。

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梳打粉能清洗蔬果嗎？

豆豆媽咪幫大家解答，農業部曾出來澄清過，事實上農藥的種類繁多，如果使用食鹽、醋、梳打粉清洗蔬果，反而會加強農藥的吸附性，所以建議只需要以流動清水搭配軟毛刷洗蔬果，就可減少蔬果上的殘留農藥。

梳打粉是天然的嗎？

梳打粉就像食鹽一樣都是一種天然產物，它是從天然鹼原礦經過一系列精煉步驟後才得到的，化學名是「碳酸氫鈉」，化學式是NaHCO3。它是一種存在於自然界的天然物質，呈弱鹼性，使用後可以隨水排放於自然環境中，不會污染環境。

梳打粉禁忌

豆豆媽咪指出，小蘇打不能用在鋁製品與榻榻米上。

1. 鋁製品：其原因是鋁製品用小蘇打清洗後，會使表面變黑、變暗。

2. 榻榻米：榻榻米接觸梳打粉後，會讓表面布料發黃，加速老化。



梳打粉如何更有效清潔？

梳打粉與酸性物質（如：醋、檸檬酸等）酸鹼中和後，會降低清潔力，所以建議分開使用效果比較好，除非想要用泡沫來深入清潔不到的死角，才用酸鹼中和產生的二氧化碳泡沫來清潔。

梳打粉可以除霉?

豆豆媽咪指出，梳打粉因為是弱鹼性，鹼性的清潔劑最主要的功用是去油，對油脂的清潔效果比較明顯，所以一般建議是用來清潔油污。而除霉的原理最主要是透過分解黴菌中的蛋白質，達到除霉的效果，這通常需要有含次氯酸鈉成分的清潔劑（如：漂白水），或是像過碳酸鈉是透過氧化還原反應來除垢（氧化反應也能破壞黴菌的蛋白質）。

梳打粉之所以讓人有可以除霉的誤解，最主要的原因可能是那種霉斑還不深，表層的霉斑其實用一般清潔劑（洗潔精、洗面乳、洗手液）都可以去除，但如果是比較深層的霉斑，其實是沒有效果的。

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