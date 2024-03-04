浴室清潔｜磁磚縫隙反覆發霉怎辦？網民稱漂白水「這樣用」極有效

一般家中浴室髒污大致可分成「看得見」與「看不見」兩種型態。像是油垢、水垢、皂垢等，皆為肉眼可見，可快速找到具體的方式處理；至於看不見的髒污，則像是像尿垢、垃圾所散發出來的臭味，通常需要找出異味來源，才有辦法對症處理。對此，有網民在Facebook上詢問「哪種清潔品，可強力去污廁所的地磚縫隙？」貼文曝光後，許多網民也分享他們的除垢秘訣。



浴室磁磚反覆發霉怎麼辦？1樣清潔神物就能輕鬆去污

一名網民於「我愛全聯-好物老實説」貼出一張照片表示，皂垢與水垢通常出現在淋浴間、洗手台、浴室鏡子上等處，其實有專用的清潔劑可供使用。這種污垢也成許多家庭煩惱的來源之一。「何種清潔品，可強力去污廁所的地磚縫隙？」

貼文曝光後，網民們有紛紛貼出自己常用的清潔劑，不過，有許多內行人表示，其實只要將餐巾紙沾濕漂白水，濕敷清潔處半天後即可，濕敷時間要視髒污嚴重度而定：

・「用漂白水加麵粉調一下抹在縫隙處，你可以等15分鐘後去沖，超乾淨」

・「廚房紙巾+漂白水濕敷一晚」

・「漂白水噴濕後再用廚房紙巾敷着，鋪紙巾是為了可以長時間在要清潔的地方作用，防止清潔液流光」

・「家事達人教：用漂白水加麵粉調一下抹在縫隙處。你可以等15分鐘去沖，超乾淨」

・「嚴重的可以用漂白水加廚房紙巾濕敷一段時間再刷洗，之後平時洗完澡或沖完地順手用膠棉拖把拖乾，半個月刷一次，用不要的洗頭水就很好用了」

・「稀釋漂白水，噴後停留約一小時，再用水冲即可，經濟又實惠」

・「漂白水，好用又不傷磁磚的填縫劑」

・「記得漂白水要買次氯酸鈉的，才有效果，不要買錯了」



不過，有內行網友提醒，去污力強的清潔劑雖然效果快，但也相對會咬磁磚，「咬磁磚」即會往裏面腐蝕，污垢會卡更進去。浴室本就會因潮濕長出黴菌，一個月清潔一次是安心的選擇，否則毛巾與牙刷等物也會被空間中的黴菌污染，為了健康，定期清潔是必須的。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室磁磚縫隙反覆發霉怎麼辦？家事達人教你用1個便宜清潔神物，免狂刷輕鬆去除陳年霉斑】