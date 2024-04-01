浴室｜玻璃發霉變黑好核突？網民推薦「一神物」迅速清除陳年霉斑

香港天氣潮濕，浴室的磁磚縫、膠條和玻璃膠經常會有反覆發霉的狀況，惱人的黑色霉斑不但不美觀，時間久了還會難以清除，就有網友對此感到困擾，上網請益該如何解決，許多家事達人紛紛留言回應，只要用一個容易取得的便宜好物，免刷洗就能輕鬆去除陳年黑斑。



一名網友在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文詢問，不知道大家有沒有同樣的困擾，因為浴室玻璃旁的膠條、玻璃膠不斷發霉變黑，讓他十分困擾，所以想請達人們提供消除霉斑的方法，或是好用的清潔產品。

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問題一出，引來不少人留言給出建議，其中最多人提到的是：

・「濕敷漂白水」

・「漂白水＋廚房用紙巾，漂白水噴灑在紙巾上平貼於黴處，靜待20至30分鐘後拿起丟棄就好」

・「我的習慣餐巾紙吸附漂白水後濕敷，敷上一天，就算過程中弄到水也沒關係，效果超值」

・「用餐巾紙沾滿漂白水然後濕敷一個晚上效果很好～我廚房流理台也是發黑長黴！用這個方法處理」

・「洗澡後，餐巾紙折條狀沾漂白水，敷整晚」

・「漂白水＋1，噴上去或用廚房紙巾沾漂白水濕敷幾小時，超有用，連刷都不必，水沖一沖即可」



也有網友推薦自己愛用的清潔產品：

・「我要推薦真的非常好用的！日本第一石鹼橘紅色的！太強大了連刷都不用刷」

・「大推公道先生漂白水，噴幾下，不用理會它，等發現時，全白回來了，超好用」

・「威猛除霉很有效果！等個幾分鐘就可以了！以前用漂白水等比較久味道更重」

・「我媽推薦潔霜，她說大罐便宜又好用」

・「這罐（魔術靈）是有一次家事清潔公司來打掃時，他們跟我大力推薦的！之前都要去家樂福，現在全聯也有了，非常好用！尤其是浴室容易發霉的膠條」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室門邊的膠條、矽利康反覆發霉怎麼辦？內行用1清潔神物，免刷洗迅速去除陳年霉斑】