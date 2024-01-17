男士力不從心是腎虧嗎？腎與生育關係密切 宜適當調養提升性能力

相信讀者見到「腎虧」一詞，常常聯想到脫髮、腰痛、面目肌膚黧黑等腎氣衰弱的表現，當中陽痿更是令男仕聞風喪膽。就讓我們從中醫角度，探究「腎虧」的迷思。如果將世界的聯繫簡化，就可以歸納為五大種類，稱之五行「木火土金水」。中醫以「五臟」代表五行的生理功能，而腎是五臟之一，歸於五行之「水」。概括而言，腎與「骨、牙齒、頭髮、腰、大小便、耳、生長發育、黑色、水液」關係密切。

本文作者：博愛醫院陳建新中醫師



《道德經》：「上善若水，水利萬物而不爭」。水，具有流動性，可以孕育生命，可以滋潤萬物。《黃帝內經》：「開竅於二陰，藏精於腎」，腎是人體收藏精氣的地方，是我們先天之本。所以，腎與排泄、生育關係密切。不過要強調，即管中西醫學中「腎」兩者的功能有重疊之處，中醫認識的腎是以功能理解，不是指現代醫學認識或解剖學中的器官腎臟。

腎精可細分為「腎精、腎氣、腎陰、腎陽」。腎精充沛自然容光煥發、精神爽利、腦筋清晰、動作靈活、發育按期、耳目聰明、頭髮烏黑、牙齒堅固、二便可控。然而，以半杯水比喻腎精，只是剛夠用，欠缺適當的作息調養，出現緊絀甚至受損，就會出現不同形式的腎虛證，具體如下：

1. 腎精不足

腎精是保益腦髓的基礎，腎精不足便容易出現腦力思維變弱，常見於腦退化患者，甚至早衰。

表現：性功能下降，男性精液稀少，精子數量不足，甚則不育，容易腰痠膝軟

整體：頭髮稀疏或脫髮、耳鳴耳聾、頭腦空虛感、視物不清、健忘、精神恍惚、動作緩慢、牙齒鬆動、舌淡

2. 腎陰不足

腎中陰精不足，導致陽氣浮越，出現陰虛相火旺的表現。

表現：性慾旺盛，常有性衝動，但陽強易舉、舉而不堅、遺精早泄

整體：腰痠膝軟，耳鳴頭暈；失眠多夢、潮熱盜汗、手足煩熱、口乾面紅；身形瘦削，小便黃、大便硬

3. 腎氣不足

腎中能量不足，不能鼓動機體，缺乏動力，身體易於勞累，常見於慢性疲勞。

表現：性功能下降、精子動力不足、遺精早泄、舉而不堅、堅而不久

整體：面色恍白、神疲乏力、小便頻急量多、顏色清、或小便滴瀝不清、或小便失禁、或夜尿頻多。

4. 腎陽不振

腎中陽氣不足，除了腎氣不足的基礎，還出現陽虛表現。

表現：性慾冷淡、遺精早泄、精液清冷、舉而不堅，或陽萎

整體：腰痠膝軟、怕冷、手足不溫、下肢浮腫、體形肥胖；食生冷油膩則腹瀉，甚至見未消化食物；精神不振、面色白；如腎陽極虛，反而面色黧黑

5. 腎不納氣

腎氣不能正常收藏，出現明顯的氣虛表現，主要見於咳喘等慢性肺病。

表現：咳喘、呼多吸少、氣不接續，稍有勞動則氣喘加重

整體：自汗神疲、語聲低怯、腰痠膝軟

如讀者發現自己有上述情況，特別是男讀者很關注自己的性能力，請不要著急，往往對自己越擔心緊張，會形成心理壓力。胡亂服用各種補品，很容易弄巧反拙。導致腎虛原因眾多，包括心理壓力、年紀日增、生活過份勞累、房事太過、吸煙飲酒、患有慢性疾病等因，要逐步改善。建議向中醫師咨詢，以便針對性調治。

《本文資料獲博愛醫院陳建新中醫師提供》

博愛醫院陳建新中醫師

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓