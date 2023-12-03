藍領爸爸一大嗜好　竟教出一對學霸兄弟　遭親戚看低兒子嚴肅反駁

父母在外努力工作，總是盡其所能給下一代最好的生活品質。有名網民日前發文分享，自己的爸爸是醫生「活到老學到老」，甚至為了教她化學買講義備課。對此，一名網民有感而發表示，自己的爸爸工人出身、只有中學學歷，因為喜歡看書，他和弟弟也培養閱讀習慣，長大後成了都成了學霸，分別考上醫學系、台大物理系。



你心目中的父親是甚麼樣子呢？有名網民在社群平台《Dcard》以「我的工人父親」為題發文提到，自己的爸爸年過70歲，只有中學學歷，一輩子不是當工人就是當小販。但「從小他就很愛帶我們逛書展，不是買書給我們，而是買他最愛的歷史書籍、文學類作品。」

漸漸地，事主說，和弟弟耳濡目染之下，在書展買的書有時候比爸爸還多。「鄰居在玩PS，而沒錢的我們只能讀書。」就這樣小學畢業前已經讀完了《孫子兵法》兩遍、各種版本的《三國演義》、《三國志》、《水滸傳》、《紅樓夢》等各大名著。

後來看到爸爸的藏書，也拿來看，諸如俄國沙皇被革命軍推翻的書籍，一堆股票理財的書籍也拿來看。造就了他和弟弟很愛看書的興趣。後來他考上了醫學系，弟弟考上了台大物理系。

網民表示，姑姑有一次對他們說，還好他們有努力唸書，不然長大就像爸爸一樣。「我義正詞嚴的告訴她，我以我爸為榮，如果爸爸不是以身作則讓我們培養好讀書的興趣，也很難讓我們打下優良的基礎。」

對此，其他網民認為，事主的爸爸只是沒機會讀書而已。也有網民分享自己的爸爸也是工人，為人很大方，聽到他跟弟弟要買書時，更是想都不想就給錢。「雖然有些人蠻看不起他的，但我以我的爸爸為傲」。

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閱讀有甚麼好處？

閱讀書籍獲得的樂趣可以讓大腦變得更靈活，根據劍橋大學團隊研究1萬多名9至13歲美國兒童的發育和認知表現數據發現，在孩子們年幼時，花時間閱讀，無論學業成績、記憶力和語言發展及認知測驗的表現都較好。

此外，許多億萬富豪興趣也都是閱讀，如「股神」巴菲特曾這麼說，「每天閱讀500頁，知識就會如複利般累積」，他到現在每天仍用8成工作時間來閱讀，因為他必須收集充分的資訊才能做投資決定。此外，微軟創辦人比爾蓋茨和Tesla創辦人馬斯克，前者每周讀一本書、後者曾表示，閱讀讓他造出火箭。

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