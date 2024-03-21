流產｜滑胎可致不育？ 中醫教滑胎後調養 附兩款安胎湯水

「滑胎」是指婦女自然流產連續發生3次以上，又稱為「復發性/習慣性流產」。滑胎以「屢孕屢墮」為特點，而且每次流產多在同一妊娠月份發生。在症狀方面，滑胎的患者孕前常伴腰酸乏力，孕後可見腰酸、腹痛、陰道少量流血的「胎漏」、「胎動不安」表現。早在隋代，太醫博士巢元方已在其著作《諸病源候論》中記載復發性流產：「妊娠數墮胎候：血氣虛損者，子臟為風冷所居，則血氣不足，故不能養胎，所以致胎數墮，候其妊娠，而恒腰痛者，喜墮胎也。」。

本文作者：博愛醫院蕭智揚中醫師



現代醫學將復發性流產的病因大致分為4類，分別是胚胎因素、母體因素、父親因素、以及環境因素。胚胎因素（如染色體異常）是流產的常見原因；母體因素有孕婦患全身性疾病（例如感染、貧血、心力衰竭、血栓性疾病、慢性消耗性疾病、慢性肝腎病、高血壓）、生殖器異常（例如子宮畸形、子宮腺肌病、宮腔黏連、宮頸結構機能不全）、內分泌功能異常（例如黃體功能不全、高催乳素血症、多卵巢綜合徵、甲狀腺功能減退、糖尿病）、免疫功能異常、嚴重的物理或心理刺激、過度煙酒或吸毒等；父親因素主要由於染色體平衡易位；環境因素則多見於過度接觸放射性或有毒化學物質。一般而言，早期（12周前）的復發性流產，多與由胚胎染色體異常、免疫功能異常、黃體功能不全、甲狀腺功能低下相關引起，而晚期（12周之後）的復發流產常見於自身免疫異常、子宮解剖異常及血栓前狀態等因素影響。

滑胎後還能懷孕嗎？醫師指需進行OOO治療再考慮懷孕

中醫認為「滑胎」是由於冲任損傷，胎元不固，或胎元不健，胎兒不能成形引致。治療應以預防為主，防治結合。在未孕前，建議備孕女性應積極求診中醫，服用補腎健脾、益氣養血的藥物，為懷孕打好基礎。若婦女月經不調，當先調經，若有其他疾病而引致滑胎，則應先治其病。再次妊娠應與上次流產相距1年或以上，以確保身體充分恢復再考慮懷孕。曾滑胎的婦女建議妊娠立即進行保胎治療，治療時長應超過上次滑胎的時間。

滑胎後如何調養？

「滑胎」多屬虛證，臨床上常見「腎氣虧損」及「氣血兩虛」兩種證型，亦有一部份患者表現為虛實夾雜的「陰虛血熱」證型。

腎氣虧損證，主要因孕後房事不節，損傷腎氣，或先天腎氣不足以致，臨床常見婦女精神不振，頭暈耳鳴，腰酸膝軟，夜尿頻密，面色晦暗。治療常使用補腎益氣的中藥，例如巴戟天、杜仲、菟絲子、續斷、鹿茸，以固沖安胎。

氣血兩虛證，主要因過度勞累、飲食營養不足、大病久病等耗傷氣血所致，常見症狀有頭暈眼花、疲倦、心悸、氣短、面色蒼白等。常用人參、黃芪、白朮、當歸、白芍、熟地等中藥補氣養血、固沖安胎。

陰虛血熱型，主要因過食辛辣煎炸、情緒鬱怒，長期熬夜，導致體質火熱傷陰所致，可表現心煩不寧，兩顴潮紅，手足心熱，口乾舌燥，消瘦的症狀。治療常用生地、玄參、麥冬、地骨皮、知母等中藥養陰清熱，涼血固沖。

除了中藥調理外，孕婦亦要注重妊娠期的生活起居、飲食、活動、情緒。建議清淡飲食、均衡營養；情緒平穩、靜心養胎；勞逸適當、健體安胎；避免房事、顧護腎氣。以下有兩款安胎湯水供大家參考：

1.桑寄生杜仲安胎湯

材料：杜仲15g、桑寄生10g、黨參15g、淮山15g、紅棗6粒(去核)、瘦肉300g 。

功效：益氣血，補脾腎。

做法：藥材洗淨、瘦肉切件汆水。所有材料同煲，加入800毫升水，煮2小時，適量調味即可。

2.五指毛桃栗子安胎湯

材料：五指毛桃20g、栗子30g、枸杞10g、淮山15g、蓮子15g、瘦肉300g。

功效：健脾益氣安胎

做法：同上

最後希望提醒各位孕婦，盲目保胎並不一定是最佳方案。一些流產因素，例如染色體異常是母體淘汰「異常妊娠」的保護機制，因此，滑胎患者不要過分自責。在下一次懷孕前應進行詳細身體檢查，明確上次流產的病因，並與醫生和中醫師商討合適的治療方案。孕後應定期進行產檢，配合中藥治療，以提高胚胎存活的機率。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。