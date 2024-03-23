婚姻｜老公存款只剩4位數！嫌棄當外送員辛苦　只懂在家打機獻世

撰文：聯合新聞網
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結婚往往會讓人看清另一半的樣貌，一名人妻抱怨，老公年紀不小存款卻只有4位數，勸他兼職做外送員，就以瞧不起工作為由拒絕。對此，網民們傻眼回覆「啊當初到底喜歡他哪一點？」、「妳敢嫁也是要鼓掌」。

一名女網民在Facebook群組「靠北老公2.0」投稿透露，老公已經40歲了，戶頭存款只有4位數（台幣，下同），天天喊沒錢，被問及錢花去哪裏，都回應說不知道，還抱怨她去超市買太多東西。

事主火大表示，「哈囉？那些東西也都是你吃掉，幾時我花你的錢買過我自己的東西了？」她還指出，自己勸老公下班去兼職當外送員，加減補貼家裏開銷，對方卻以看不起這份職業為由拒絕，一下班就待在家裏不停打電動、玩手遊，事主實在受不了，痛批對方「是可以有多沒路用（無路用，形容人能力差、沒本事）？」

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貼文曝光後，一票網民勸事主放生：

．「4位數可以生活？」
．「離婚，結案」
．「沒孩子就趕緊離一離吧」
．「啊當初到底喜歡他哪一點」
．「妳敢嫁也是要鼓掌」
．「妳還留在這種人身邊伺候他幹嘛」

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但也有網民認為，事主的片面之詞仍不足以判斷全部：

・「其他狀況都沒講，哪知道誰的問題」
・「妳老公薪資多少不知道，妳自己有沒有付出也不知道」
・「那妳自己在幹嘛？不會自己沒工作吧」
・「如果他對家庭負責，妳就該看得起他；如他不負責任，那我支持妳這篇文章」

還有網民直言：

・「手遊打開應該不只4位數」
・「那不動產有嗎？」
・「真好，還有4位數」
・「我比較好一點，最近剛滿5位數」
・「存款剩4位數，我連去全聯都要考慮考慮了，還去好市多」
・「搞不好老公沒有新台幣但有比特幣」
・「結果不動產千萬起跳」
・「我家的是負債零存款還在還錢，妳算很好了」

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