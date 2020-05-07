【逃犯條例】當綠媒口中「香港手足」變成「黑衣魔」　夢也該醒了

曾參與香港反修例示威、目前在台灣師範大學僑生先修班就讀的香港籍馬姓男學生，2020年2月間涉嫌性侵有着相同背景的香港籍女子，該香港籍女子最近向台灣警方報案，馬姓學生被立案查辦，檢察官於周二（5日）裁定新台幣1萬元（約合2586港元）保釋金及限制出海、出境處分，以利後續司法偵辦。

一件可能發生在任何地方的性侵罪，因為加害人與被害人都是因參與反修例運動而避居台灣人士，變成有報道價值的新聞。有趣的是，這則新聞之所以爆發，起於與馬姓學生同樣避居台灣的「手足」，在不明所以的情況下，密錄台灣警方的搜索行動並據以向本港傳媒「爆料」。本港報道後，台媒才循線將這原先僅在受害港女「閠蜜圈」的「秘密」變成公開報道，台警還因此搜出馬姓港生私藏的能發射防暴、胡椒子彈的空氣槍。

不過，還有另一件更有趣的事，《聯合報》、《中國時報》等在反修例示威期間持中性或同理港府或港警立場的台媒，報道這宗仍在偵查中的案件時，並沒有因為案件中的加害人、被害人的特殊身份而「興奮」，反而是立場親綠的《三立新聞網》報道本案時，將馬姓加害者及被性侵的港女均加上香港親中媒體常用的「黑衣魔」頭銜，對其避居台灣行為稱之為「畏罪潛逃」，引發港媒和內媒「圍觀」後，才修改相關用詞。

反修例示威期間，香港示威者衝擊立法會。（Getty Images）

《三立新聞網》以「黑衣魔」作報道，之所以會被「圍觀」，是因先前反修例正盛時，台灣親綠媒體多讚許示威者的「造反有理、革命無罪」、「抗暴」，並以「香港手足」、「義士」等平常蒙面的黑衣人互打招呼的稱謂同理、美化其毀損公物、私人財產及致人死傷等違法行為是「必要之惡」。

而今《三立新聞網》不經意地使用了「黑衣魔」這個負面詞，台灣部份人對香港「勇武派」過譽的「理想性」及香港部分人對蔡英文政府「撐香港」的想象，也該醒了。

不容否認，2019年3月開始被點火的反修例運動，不少台灣人持同情、同理立場，除了認為港府修訂《逃犯條例》的動機有「幕後黑手」，更多是台灣人本身對中共總書記習近平於2019年元旦宣示「習五點」後，內心恐懼、反對「一國兩制」的心理投射。

台灣總統蔡英文為了自己的連任順勢操作「芒果乾」（亡國感）、「撐香港」，親綠媒體推波助瀾雖然有其政治目的，但確實也符合彼時部分台灣人，尤其是年輕族群對香港年輕人「挺身抗暴」的想象，「黑衣人」被綠媒形塑成「為民前鋒」、 「義士」的悲壯形象，形容成一同對抗中共威權的「香港手足」，不僅是因為距離產生的「美感」，也符合市場需求。

民進黨曾動員黨公職人員參加台灣「撐香港」大遊行。（facebook）

不過，馬姓港生在台灣涉嫌性侵同樣離港赴台的港女，不僅破壞了「美感」，「同類相殘」顯示的「人性黑暗面」更為巨大，在台避罪的「黑衣人們」，誤以為台灣警方與香港「黑警」 「沆瀣一氣」，成為本案見諸媒體的關鍵，則曝露了他們的「無知」，因為反修例運動的緣起，就包含台、港警方「無法」互通的因素在內。

凡此種種，都傷了過往在台灣被抬得過高且充滿理想性的「義士」形象，《三立新聞網》一時間將「香港手足」變成「黑衣魔」雖然令人錯愕，但若放在符合市場需求脈絡的工具性思考，也不必太過意外。

同樣，那些避居台灣的示威者也該有新的領悟。蔡英文政府雖然在法令許可下，以在台就讀學生名義接受他們「暫時避難」，但不代表他們在台可為所欲為，為台灣帶來治安問題。更直白地說，原本這些人士能否在完成學業後續留台灣，或者到其他國家追求更深的學問，本來就不能只靠「義士」的「光環」，更重要的是要靠自身的努力，否則，返回香港接受審判只是早、晚差別而已。

隨着反修例運動走向歷史，對台灣人及在避居台灣的香港示威者來說，也該是夢醒時分了。