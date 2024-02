回禮小禮物推薦2024｜盤點婚禮常送4類回禮！6大貼心實用回禮推薦

回禮小禮物推薦2024|婚禮背後有著千萬事情要準備,包括回禮小禮物,以向出席賓客送上謝意。不少人都非常關注回禮小禮物,特別是明星們的婚禮,可從他們的豐富回禮中,得出令人滿意的送禮靈感和類別。以下整理出4個貼心的回禮小禮物類型,以及6款回禮小禮物推薦,各位準新人不妨參考。



要配搭結婚的浪漫氛圍,香氛和香水是個很好的回禮選擇,讓人能夠憶起婚禮時的種種甜蜜片段。陳凱琳和鄭嘉穎的婚禮中,便是以BVLGARI香水作回禮,而何超蓮和竇驍的也可見Atelier Cologne香水的身影。

若想不到送甚麼,一般實用班的禮物都是安全之選,如充電器、開瓶器及寓意成雙成對的筷子等。在阿嬌的婚禮中,便送印有其卡通圖案的叉電器;台灣歌手陳嘉樺(Ella)則送有著兩夫妻卡通圖案的鼓油禮盒,至於楊穎(Angelababy)和黃曉明的「世紀婚禮」中,回禮亦有包括其代言的美圖手機,非常實用。

回禮小禮物亦可選擇食物,讓人嚐到新人之間的甜蜜感覺。Angelababy的回禮小禮物除了美圖手機,還有曲奇和朱古力,而楊冪和劉愷威婚禮的回禮則是金莎朱古力。

若想將婚禮喜悅分享更多人,可以選擇捐款,將心意傳遞有需要的人和動物機構。筆者早前參與一個婚禮,新人以捐贈予流浪貓狗的機構作回禮,不僅可以減少浪費問題,亦充滿著意義。

若然預算較多,可以選擇香水或香氛類型,如價錢較親民的Scent With You香氛蠟燭,可使用約15小時。這家店為本地品牌,香氣較為清新和知性,特別「清晨」的氣味,以大自然的早晨露水為靈感,予人如夢初醒的感覺,當中的岩玫瑰結合烏龍茶,充滿寧靜舒適的氛圍。

回禮小禮物2024款式1. Scent With You 香薰蠟燭 (Scent With You)