回禮小禮物推薦2024｜盤點婚禮常送4類回禮！6大貼心實用回禮推薦

回禮小禮物推薦2024｜婚禮背後有著千萬事情要準備，包括回禮小禮物，以向出席賓客送上謝意。不少人都非常關注回禮小禮物，特別是明星們的婚禮，可從他們的豐富回禮中，得出令人滿意的送禮靈感和類別。以下整理出4個貼心的回禮小禮物類型，以及6款回禮小禮物推薦，各位準新人不妨參考。



回禮小禮物類型1. 香氣、療癒產品

要配搭結婚的浪漫氛圍，香氛和香水是個很好的回禮選擇，讓人能夠憶起婚禮時的種種甜蜜片段。陳凱琳和鄭嘉穎的婚禮中，便是以BVLGARI香水作回禮，而何超蓮和竇驍的也可見Atelier Cologne香水的身影。

陳凱琳和鄭嘉穎的婚禮中，便是以BVLGARI香水作回禮。(VCG & IG@michelle.storee)

何超蓮和竇驍的婚禮回禮可見Atelier Cologne香水的身影。(IG@laurinda_ho & 張磊微博)

回禮小禮物類型2. 大眾實用款

若想不到送甚麼，一般實用班的禮物都是安全之選，如充電器、開瓶器及寓意成雙成對的筷子等。在阿嬌的婚禮中，便送印有其卡通圖案的叉電器；台灣歌手陳嘉樺（Ella）則送有著兩夫妻卡通圖案的鼓油禮盒，至於楊穎（Angelababy）和黃曉明的「世紀婚禮」中，回禮亦有包括其代言的美圖手機，非常實用。

在阿嬌的婚禮中，便送印有其卡通圖案的叉電器。(VCG)

回禮小禮物類型3. 食物

回禮小禮物亦可選擇食物，讓人嚐到新人之間的甜蜜感覺。Angelababy的回禮小禮物除了美圖手機，還有曲奇和朱古力，而楊冪和劉愷威婚禮的回禮則是金莎朱古力。

Angelababy的回禮小禮物除了美圖手機，還有曲奇和朱古力。(VCG & 微博圖片)

楊冪和劉愷威婚禮的回禮是金莎朱古力。(VCG & 微博圖片)

回禮小禮物類型4. 慈善捐款

若想將婚禮喜悅分享更多人，可以選擇捐款，將心意傳遞有需要的人和動物機構。筆者早前參與一個婚禮，新人以捐贈予流浪貓狗的機構作回禮，不僅可以減少浪費問題，亦充滿著意義。

回禮小禮物2024

回禮小禮物2024款式1. Scent With You 香薰蠟燭 #清晨 HK$190 /70克

若然預算較多，可以選擇香水或香氛類型，如價錢較親民的Scent With You香氛蠟燭，可使用約15小時。這家店為本地品牌，香氣較為清新和知性，特別「清晨」的氣味，以大自然的早晨露水為靈感，予人如夢初醒的感覺，當中的岩玫瑰結合烏龍茶，充滿寧靜舒適的氛圍。

回禮小禮物2024款式1. Scent With You 香薰蠟燭 (Scent With You)

回禮小禮物2024款式2. 祺詩陶研究所 玫瑰花擴香石連3ml香薰精油一支 約HK$98

相較香水，家居香薰產品更能廣泛使用，而精緻的擴香石，可以延長香味的時間，同時也可作擺設，非常實用。祺詩陶研究所的擴香石，使用韓國進口零甲醛特級幼擴香石專用粉，製出盛開的玫瑰立體外形，配搭療癒的薰衣草、櫻花和東京柑橘等精油，相信不少人都會喜歡。

回禮小禮物2024款式2. 祺詩陶研究所 玫瑰花擴香石及3ml香薰精油 (祺詩陶研究所)

回禮小禮物2024款式3. DULCET 乾果醬 約HK$47

果醬是不少人都愛的食品，來自台灣的品牌DULCET，特別將果醬製成乾果醬，可以直接當軟糖食用，亦能放進焗爐變果醬，以及加到熱茶內製出水果茶。乾果醬有著多種口味，包括天然新鮮的百香果、鳳梨、荔枝和金桔等，可以保存約半年。由於需從台灣寄往香港，因此要提前購買，並支付運費。

回禮小禮物2024款式3. DULCET 乾果醬 (DULCET)

回禮小禮物2024款式4. 當支蜜 BeeTogether 婚禮開麥拉蜂蜜軟糖禮盒 約HK$49

禮盒設計為可愛的拍攝打卡版，予人充滿愛情影片的感覺。每盒裡面有約30顆軟糖，由蜂蜜配搭不同水果製成，適合喜歡不同口味的人。軟糖可以保存約730天，每次需訂購10盒或以上，由於需從台灣寄往香港，因此要提前購買，並支付運費。

回禮小禮物2024款式4. 當支蜜 BeeTogether 婚禮開麥拉蜂蜜軟糖禮盒 (當支蜜)

回禮小禮物2024款式5. Phoenix Sweets 雙囍手工曲奇 HK$960/ 24件

若然喜歡中式禮物，這款曲奇以漂亮的中國風花卉圖案襯底，並在「囍」字上漆上金字，讓節慶氣氛更濃厚。曲奇顏色為人手製造，故每次訂購需要24件起，並在2星期前預訂。

回禮小禮物2024款式5. Phoenix Sweets 雙囍手工曲奇 (Phoenix Sweets)

回禮小禮物2024款式6. c.artistry 客製化 5000mAh 行動電源 HK$289

行動電源可在皮革上以燙金方式，壓上賓客的名字，令禮物更具獨特性，而表面設計亦夠簡潔舒適，無論任何造型都非常適合。整個製作期為21個工作天，並需支付本地運費。