2026下半年酒店婚嫁諮詢日攻略：時間/地點/會場優惠｜持續更新

【酒店婚展/結婚流程/婚禮籌備2026】結婚作為人生大事之一，當然不能草草了事！雖然近年的婚禮趨勢從簡，輕婚禮或半日婚禮看似輕鬆，其實當中所需的細節亦不少，準新人們想減省籌備婚禮的煩惱，最方便當然是交負於專業人士！想一次過收集婚禮靈感，與實用婚禮資訊的話，十分建議大家抽空行逛婚展，讓婚禮的念頭更具象化，以下的香港酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助你不少！



想知道自己應該行逛哪一款婚展？婚展簡單而言可以分為兩大類，一是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的大型婚展，其次便是酒店的婚禮諮詢日。若然你是剛準備婚禮的話，不妨先從大型婚展著手觀察。如果對於高人氣的Vendor，或想深入了解婚禮場地的話，酒店婚展就會較為合適你。

香港酒店最新婚展時間表｜持續更新

香港酒店最新婚展時間表：2026年6月婚展

酒店婚展2026｜香港海景嘉福洲際酒店「愛在嘉年華」婚禮體驗日

想率先感受婚禮的幸福時刻 ? 於婚宴體驗日當天，酒店推出婚宴套餐、新人迎賓禮遇以及會場限定優惠，當中包括洲際酒店集團旗下指定酒店一晚住宿、免費贈送席前小吃、免費升級餐飲服務等，場內亦會設有婚禮服務參展商，成功登記並出席的準新人可享香水體驗工作坊。

「愛在嘉年華」婚禮體驗日 (酒店官網)

酒店婚展2026｜香港海景嘉福洲際酒店「從愛出發」婚宴體驗日

日期：2026年6月6日（星期六 ）

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港海景嘉福洲際酒店



酒店婚展2026｜香港尖沙咀凱悅酒店婚禮諮詢日

位處尖沙咀心臟地帶、直接連接兩個港鐵站的尖沙咀凱悅酒店，擁有五間大小不同的宴會廳，適合舉行婚禮見證儀式、小型溫馨聚會或盛大浪漫婚宴。婚禮諮詢日當日，準新人凡確認預訂指定日子舉行之宴會大禮堂中式晚宴滿淨價港幣$99,880，即可享有總值高達港幣$75,000的專屬禮遇，當中包括席間3小時無限量酒水供應、免費體驗美容療程、豁免場地之最低消費等。

香港尖沙咀凱悅酒店婚禮諮詢日 ​(酒店官網)

酒店婚展2026｜香港尖沙咀凱悅酒店婚禮諮詢日

日期：2026年6月7日(星期日)​

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港尖沙咀凱悅酒店 – 宴會大禮堂​



酒店婚展2026｜《Hotel ICON X 花嫁展》婚禮諮詢日

於婚禮諮詢日當天，大家可以在5米高樓底的Silverbox宴會廳，欣賞華麗的婚禮佈置、參觀各種婚禮相關攤位，包括：專業攝影師、婚紗、婚禮回禮等，並可與婚禮策劃專家會面，助你個性化地策劃完美的大好日子！

《Hotel ICON X 花嫁展》婚禮諮詢日 ​(酒店官網)

酒店婚展2026｜《Hotel ICON X 花嫁展》婚禮諮詢日

日期：2026年6月7日(星期日)​

時間：中午12時至晚上7時

地點：唯港薈一樓Silverbox宴會廳（從紅磡站D1出口步行約5至10分鐘）



香港酒店最新婚展時間表：2026年4月婚展 （已完結）

酒店婚展2026｜《花嫁 x 帝京酒店 Forever In Love 婚宴巡禮》

若追求交通便利、場地靈活安排、一站式服務的話，位於旺角東站上蓋的帝京酒店是個好選擇。酒店以飽覽獅子山景致為特色，提供三大無柱高樓底宴會廳，可筵開 6–40 席，適合不同模式的婚宴場地。酒店提供一站式服務，在婚宴團隊悉心安排下，從出門、證婚到擺酒都可輕鬆完成。另外，酒店亦是九龍區 Pet-Friendly 戶外婚禮場地，讓毛孩亦能一同出席參與。婚展當日更設有獨家婚宴禮遇，萬勿錯過!

(https://expo.allaboutwedding.com/)

酒店婚展2026｜《花嫁 x 帝京酒店 Forever In Love 婚宴巡禮》

日期：2026年4月12日 (星期日)

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港九龍太子道西 193號帝京酒店6樓（港鐵旺角東站D出口）



酒店婚展2026｜香港海景嘉福洲際酒店「從愛出發」婚宴體驗日

不論是想舉行華麗盛大的婚宴、温馨的小型輕婚禮、精緻的證婚儀式，還是西式雞尾酒會，海景嘉福洲際酒店都能為新人悉心安排籌備。於4月的婚宴體驗日，酒店更推出更多尊享優惠，以回饋大家支持，當中包括洲際酒店集團旗下指定酒店一晚住宿、免費升級無限量酒水供應、免費杯席甜點、免費場地佈置等。

酒店婚展2026｜香港海景嘉福洲際酒店「從愛出發」婚宴體驗日

日期：2026年4月12日 (星期日)

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港海景嘉福洲際酒店



香港酒店最新婚展時間表：2026年3月婚展 （已完結）

酒店婚展2026｜香港半島酒店「永恆浪漫 由此啟程」婚宴巡禮

如果想擁有一個有格調的婚禮，不妨參考郭富城、黎姿、徐天佑等名星藝人出嫁的選擇。以古典英式豪華裝修為主，加上能夠欣賞壯麗維港景觀的香港半島酒店。酒店內有6個不同婚宴場地可供選擇，由中西式私人廂房、花園套房到能夠容納宴會120人或酒會 200人的利士廳或露天陽台都有，能夠輕鬆滿足不同新人需求。

參加婚宴巡禮的準新人，當日更可以尊享預訂四款專屬婚禮套餐，括包括私人直升機的天際浪漫求婚、可供四位女士享用的半島水療新娘煥膚亮肌之旅、在寬敞的露天陽台舉辦的「愛在星空下」婚禮套餐以及全日婚禮必備的「永恆浪漫」婚禮套餐，讓整個婚禮來得更有意義。

酒店婚展2026｜香港半島酒店「永恆浪漫 由此啟程」婚宴巡禮

日期：2026年3月1日 (星期日)

時間：中午12時至晚上7時

地點：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店



酒店婚展2026｜香港沙田凱悅酒店 花嫁展

鍾情山景以及恬靜環境的話，被綠樹環繞的香港沙田凱悅酒店會是個不錯選擇！如果對沙田凱悅酒店有興趣的話，除了婚嫁場所，婚展當日更有多款不可錯過的限時精彩優惠，例如預訂指定日子的中式婚宴每席低至HK$6,888、全日中式婚宴套餐每席HK$9,888起、於指定日子舉辦婚禮可以利用加購價換取戶外園林草地婚禮等，十分適合想控制婚禮預算的新人！

酒店婚展2026｜香港沙田凱悅酒店 花嫁展

日期：2026年3月1日 (星期日)

時間：中午12時至晚上7時

地點：香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店宴會大禮堂



酒店婚展2026｜香港萬麗海景酒店 x WeddingHK 「Seas the Love into Eternity 維港相伴・擁愛啟航婚典」

如果喜愛海景婚禮的話，不妨選擇位於灣仔的香港萬麗海景酒店，能夠近距離感受海景婚禮，坐擁令人震撼的維港海景。酒店內坐擁多元的婚嫁場地，例如環境優雅的會議室以及頂層的萬麗套房等，一地滿足不同新人需求。

酒店婚展2026｜香港萬麗海景酒店 x WeddingHK 「Seas the Love into Eternity 維港相伴・擁愛啟航婚典」

日期：2026年3月7日（星期六）

時間：中午12時至晚上6時

地點：灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓 美景閣及海景廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年2月婚展（已完結）

酒店婚展2026｜愉景灣酒店「SET SAIL FOR LOVE 愉景灣婚宴展」

想在香港亦能感受到有如國外的感覺？坐擁香港少數非教徒亦能行禮的白色玻璃教堂、背海面山的愉景灣酒店，一地集五個不同的婚禮場地選擇，能夠輕鬆打造寫意的度假式婚禮體驗。今個婚展更有多項獨家禮遇，例如指定日子酒店婚宴每席HK$7,888 起、免費租用馬車拍照、禮堂婚禮專屬優惠等。

酒店婚展2026｜愉景灣酒店 「SET SAIL FOR LOVE 愉景灣婚宴展」

日期：2026年2月1日 (星期日)

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港愉景灣酒店海泓廳 (大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號)



酒店婚展2026｜淺水灣影灣園「Destination of Love婚禮諮詢日」

如果你偏好舊香港風光的話，保有昔日淺水灣酒店歷史痕跡的影灣園應該能讓你驚喜。酒店內有兩種不同婚禮場地選擇，包括氣派顯赫的露台餐廳及綠茵草坪、清新熱帶園林氣息的花園宴會帳篷及影灣禮賓台。另外，當日參加婚展的準新人更可獲贈半島精品店之精緻禮品，即場確認日子更可享高達26,000港元的限定禮遇。

酒店婚展2026｜淺水灣影灣園「Destination of Love婚禮諮詢日」（品牌提供）

酒店婚展2026｜淺水灣影灣園「Destination of Love婚禮諮詢日」

日期：2026年2月1日 (星期日)

時間：上午11時至下午6時

地點：香港淺水灣道109號淺水灣影灣園



酒店婚展2026｜Eaton HK x WeddingHK「Weddings with Impact 婚宴巡禮」

喜愛型格婚禮風格的話，融合本土文化與美學的Eaton HK，酒店更集七個風格各異的宴會場地於一身。婚展當日除了可以親身體驗不同婚嫁場地，即場感受浪漫婚禮預演，另外即場預訂婚宴更可尊享米芝蓮星級禮遇，由米芝蓮星級食府逸東軒行政總廚主理的中式午宴婚宴每席HK$7,888起、中式晚宴每席HK$9,888起的優惠！

酒店婚展2026｜Eaton HK x WeddingHK「Weddings with Impact 婚宴巡禮」

日期：2026年2月8日 (星期日)

時間：中午12時至晚上6時

地點：九龍彌敦道380號香港逸東酒店2樓



酒店婚展2026｜香港富麗敦海洋公園酒店「浪漫 · 海岸婚禮諮詢日 」

不少女生都對度假式的奢華婚禮有所渴求，遠離繁瑣的香港富麗敦海洋公園酒店或者能夠合你心意。酒店擁有海天一色景致，戶外證婚倍感浪漫，加上5,600平方呎無柱式及多個寬敞的特色場地，能夠靈活應對新人需要。

酒店婚展2026｜香港富麗敦海洋公園酒店「浪漫 · 海岸婚禮諮詢日 」

日期：2026年2月22日 (星期日)

時間：上午11時至晚上6時

地點：香港仔海洋徑3號1樓富麗敦宴會廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年1月婚展（已完結）

酒店婚展2026｜Wedding Carnival婚禮嘉年華

如果心儀的酒店遲遲未有婚嫁諮詢日的消息，不妨留意由WEDDING HK所舉辦的婚禮嘉年華，每次都雲集不少人氣婚禮品牌，相信能夠足以令你眼花撩亂！今次不單有50間婚宴場地，包括香港JW萬豪酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港文華東方酒店、香港W酒店等人氣酒店，消費滿指定金額更獲贈禮品與由婚禮商戶提供的特別獎賞，由一小時免費泊車、HK$1,000禮品券到1卡藍寶石都有。

酒店婚展2026｜Wedding Carnival婚禮嘉年華

日期：2026年1月17-18日 (星期日)

時間：中午12時至晚上8時

地點：啟德 AIRSIDE



酒店婚展2026｜ 九龍海逸君綽酒店「華麗時刻．綽麗婚宴」

偏好時尚感的酒店裝潢的話，擁有華麗的雲石樓梯、壯麗的海景和無柱宴會大禮堂的九龍海逸君綽酒店相信能夠滿足你。婚展除了能夠參觀時尚、寬敞的婚嫁場地，獲贈一對甜蜜可愛的熊貓公仔，更有多樣限時優惠，例如中式婚宴每席HK$7,988起、中式婚宴席間無限量供應汽水、橙汁及本地啤酒與免費升級住宿房型等，讓新人們能更好的控制婚禮預算。

酒店婚展2026｜ 九龍海逸君綽酒店「華麗時刻．綽麗婚宴」

日期：2026年1月25日 (星期日)

時間：上午11時至下午5時

地點：紅磡黃埔花園德豐街 20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂



酒店婚展2026｜ 香港沙田萬怡酒店x花嫁展

想要遠離市區繁囂，或是想要經濟實惠的戶外婚禮的話，擁覽城門河靜謐風光，同時更是萬豪酒店品牌旗下的香港沙田萬怡酒店是個不錯之選。今次婚展更有限時婚宴禮遇，包括特選中式婚宴套餐HK$98,888起、免費5小時無限量酒水、額外贈送兩小時使用戶外證婚場地等。

酒店婚展2026｜ 香港沙田萬怡酒店x花嫁展

日期：2026年1月25日 (星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓

