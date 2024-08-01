劈腿渣男學不乖！愛一腳踏兩船的人都擁有這6種特質：遇到請快逃

最近不論國內外藝人，「三角關係」的問題都鬧得滿城風雨、沸沸揚揚，即便是眾星拱月的明星，也會遇到難解的愛情問題。



由此可見，面對「感情不忠」的對象，是我們這代人共有的困擾，劈腿、小三、小王、渣男、渣女......這些與「偷吃」有關的專有名詞，竟默默成為我們的日常，即便自己從沒親身遇見過，身旁的親朋好友也總免不了遇見幾個「渣」，用情不專的人越來越多，海王海后防不勝防。

渣男可能具備的6種特質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而，其實「劈腿」這種事就跟家暴一樣，只有零次與無數次的差別。我們唯一能做的只有睜大眼睛，讓自己不要落入玩世不恭的花花公子們精心設下的「愛情圈套」中。雖然「爛人」難防，但其實「魚與熊掌都想兼得」的男人們還是能歸納出幾個相似的特點，如果你身邊的「那個他」也有以下這些特質，那建議你多留個心眼也無妨！

1. 幽默健談好好聊，天花亂墜是日常！

並非所有幽默健談且能言善道的男人都是渣男，但渣男大部份都很會說話。他們知道女人喜歡聽什麼話、該怎麼哄，所以那張接近「萬能的嘴」，總是能將黑的講成白的、錯的騙成對的。難怪人家會說：「男人的嘴、騙人的鬼」，越是講得天花亂墜的甜言蜜語及海誓山盟，越要小心這些話早已不知「複製貼上」給多少女人聽過。

2. 風度翩翩萬人迷，每個異性都著迷！

有哪個女人不喜歡風度翩翩、得體大方的男人呢？這種具備個人魅力的男人經常是交友市場中的「搶手貨」，許多條件優秀的女人甚至還會主動出擊。而若你的另一半剛好是這樣的「萬人迷」，那你可要小心了！畢竟大多數的男人都無法抵抗「自己送上門的肉」，即便非常具有自制力，一次、兩次可能拒絕得了，三次、四次、N次的誘惑呢？有句話說：「水尪歹顧。」意思是帥老公難顧，除非你遇到的男人是「特例」，否則十個男人九個壞、一個想作怪，許多男人可是勾著勾著就被勾走了。

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3. 社群使用時間長，經營人設及形象！

那些特別在意人設和形象的男人也需要特別留意，他們可能會用心且刻意地經營自己的社群，而這些社群上的模樣又正好是女生們會喜歡的特質。當然不能說所有在意自己形象的男人都是渣男，但如果他花費在社群上的時間過長，甚至將大部份的閒暇時間都用來回覆留言、私訊、別人的限時動態等，那這人八九不離十是個「玩咖」，即便有穩定交往的對象，也無法讓他的心安定下來。

4. 訊息電話不間斷，繁忙程度不尋常！

每個成年人都有自己的事業與人生要忙，這毋庸置疑。但若你的交往對象總是行程滿滿，無論什麼時候都有回不完的訊息、接不完的電話，那撇除他是個日理萬機、一分鐘幾十萬上下的重要人士，否則這行為確實並非尋常。只有同時放很多條線、需要管理魚塘裡很多條魚的人，才會無時不刻都忙到彷彿自己是伊隆馬斯克（Elon Musk），連跟你吃個情人節晚餐，他可能都要一天趕個至少兩攤，人在這邊跟你吃飯，還要偷偷去廁所打電話安撫另一個女人。

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5. 中央空調大暖男，朋友邀約排不完！

除了上面幾個界線有些模糊的特質外，還有一種男人「渣得很明顯」，那就是總是扮演「中央空調」的超級暖男。這種男人通常異性緣好、同性緣也好，身邊朋友非常多、聚會更是約不完，人緣好雖然是好事一樁，但好人緣不代表要對異性「一視同仁」，這種對每個異性都無微不至、沒有「邊界感」的男人，真的很容易會不小心就擦槍走火。小編個人對於這種路線的男性一律是敬謝不敏，如果你的另一半就是這樣的「空調男」，那真的請你要多留一份心。

6. 總是希望有人陪，不甘寂寞又缺愛！

有些人的生活彷彿不能沒有愛情，只要身邊沒有可以「曖昧」的對象，就無法忍住寂寞。這些人即使有了穩定的交往對象，也會在另一半忙於生活時，另尋可以給予慰藉和關注的角色。他們可能並不是一定要與這些人「有結果」，但就是很享受那種空氣中若有似無的曖昧，打打嘴砲、講講屁話也好，總之他們只是喜歡那種「玫瑰色」的氛圍，而這種人其實很容易出軌，也通常無法專心致志地對待同一個人。倘若你交往的對象擁有這種特質，那你可能要稍微注意對方的交往狀況是否尋常，否則等到「綠光罩頂」時連流淚都來不及了！

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