婚後流的淚都是婚前戀愛腦進的水！女生必讀：最想離婚的10個瞬間

許多人都說「結婚是愛情的墳墓」，一旦走入婚姻關係，浪漫美好的愛情便會被柴米油鹽的日常瑣事給磨平，最終變成一片毫無起伏的平原，只剩下日復一日的「相看兩無言」。



所以才說，挑選結婚對象必須擦亮雙眼，決定嫁給一個人前必定要理性思考、謹慎評估，否則「婚後流的淚都是你婚前腦袋進的水」，到時就算再後悔也來不及（雖然是可以離婚，但大概沒人想要結了又離）。

女人婚後最想離婚的10個瞬間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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因此，在婚前多參考「婚姻前輩」的意見顯得格外重要，在你正式簽下結婚書約、步入婚姻殿堂前，小編搜集了身邊已婚友人對另一半的種種不滿與怨懟，整理出「女人最想和老公離婚的10個瞬間」，建議各位女孩能在「婚頭」前先把這篇讀一遍。

1. 從不幫忙整理家務

一位已婚朋友抱怨，自己的先生從不幫忙整理家務，偶爾幫忙還會露出一副「很了不起」的模樣，彷彿「幫她」做了多大的事，施予她多大恩惠。但這個家本就屬於兩人共有，家務也該兩人一起分擔，除非妻子是全職家管，否則「家務就是妻子的責任」這種想法，未免也太自私了。

2. 生活習慣差異大

很多人婚後一起生活才發現，無法接受枕邊人的生活習慣，所以「婚前先同居」並非毫無道理，「試婚」確實有它的必要。

3. 講過的事當耳邊風

明明已經講過無數次的事，對方卻總是沒放在心上。大至生活習慣的調整改善，小至下班後順道買瓶醬油回家，許多男人婚後越來越忽視另一半的溝通需求，講過的事情經常被當作耳邊風。

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4. 臭襪子亂丟

延伸上面的「耳邊風問題」，明明已經說過換洗衣物請放進洗衣籃，另一半卻還是一回家就亂丟。妙的是，「臭襪子亂丟」這件事彷彿是全天下男人的通病，而且只要一結婚就會原形畢露。

5. 上廁所不掀蓋

另一個講不聽的事例，大概也是天底下男人的「原廠設定」，那就是：上廁所不把馬桶蓋掀起來。男人們經常忘記，家裡廁所不是只有一個人在用，小便前體貼一點把馬桶蓋掀開、解放後再把它輕輕放回去（或是乾脆坐著小便），這件事不曉得為何怎麼講都講不聽。

6. 懷孕時不會主動關心

以上幾點都還屬於「日常生活」的範疇，但若是在婚後懷上寶寶，才更能看出一個男人的可靠度。懷孕時不會主動關心妻子的身體狀況，也不能包容體諒孕期的各種不適症狀，整天只顧著自己打電動、呼呼大睡的男人不在少數，遇到這種豬隊友，實在不曉得該不該把小孩生下來。

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7. 生產後不會幫忙照料

懷孕時發現對方是自私自利的豬隊友已經夠慘，小孩呱呱墜地後，另一半如果連多花點心思照料產後的妻子及剛出世的嬰兒都不願意，那真的是會直接「氣到中風」。小編有個結婚約莫五六年的朋友，她說自己從不後悔生小孩，但若時間能重來，她絕對、絕對不會選擇嫁給她先生。

8. 調侃產後身材恢復狀況

有一種先生不曉得是幽默感被核彈炸過，還是真的很不懂得體諒對方，竟然會在妻子產後「調侃」她的身材？小編聽過一位藝人分享的自身經驗，她說自己的先生偷偷拍下她產後幾日尚未恢復的背影，並毫無同理心地寫下關於身材的評論：「妳看看妳這樣子！」，尖銳的指責令她崩潰大哭，想當然，這段婚姻最終是走不下去了。

9. 自以為幽默地講出傷人的話

這世界什麼都缺，就是不缺「白目」的另一半，總會有那種「自有為幽默」的男人，嘴裡講著傷人的話，卻還堅持自己是在「講笑話」。最常見的就是那種以「開玩笑」的語氣，評論自己妻子的外貌及身材的男人，他自己講完覺得好笑，但聽的人只覺得被人身攻擊。

10. 毫不避諱稱讚別的女性

最後這點雖然看似只是「男人的嘴砲」，但卻是許多女人心中的一根刺，那就是另一半總是毫不避諱地稱讚其他女性，像是整天都在網路上滑網美辣照，還要嫌棄妻子沒有網美「漂亮」，這種拿妻子與其他女性做比較的行為，真的非常要不得。

如果你身邊「想嫁」的那個男人都沒有以上這些致命性缺點，那小編恭喜你遇到一個難能可貴的好對象；但無論如何還是要從小地方多加觀察，畢竟很多男人都是在婚後才露出「本性」的。

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