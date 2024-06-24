合則來不合則去！女生30歲後要懂的5個愛情認知：沒時間再浪費了

年紀漸長後，愛情在生命中的佔比已沒有年輕時重要。當然這並非在貶低愛情的重要性，只不過這些情情愛愛的東西，不能夠當飯吃；人生的圓餅圖該平均分配，不該通通塞進同個籃子裡。



這樣的觀念30歲過後的女人尤其得聽進去，這與政治不正確的性別歧視言論無關，只是現實永遠殘酷，身為女性的我們在「生理結構」上本與男性相異。倘若你對婚姻或生產還保有些許憧憬，那就更不該浪費寶貴時間在「不值得的人」身上。年齡隨著光陰流逝為我們劃下一圈又一圈的年輪，我們抵抗不了也無從抗拒，唯一能做的只有「醒悟」，我們已沒時間浪費。

以下5個戀愛基本認知，適用於所有在情海浮沉的女人，尤其30歲過後，更需讀進心坎裡。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

30歲後女人必懂的5個戀愛觀念（《不夠善良的我們》劇照；01製圖）

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30歲後的女人必懂的「5個戀愛觀念」

1. 不把戀愛當作人生大事

無論活到幾歲，總會有幾個「戀愛腦」不依不饒地存在。年輕時為愛奮不顧身或許可以說是「熱血」，但當你我已不再是廿初頭的年紀時，就得稍微平衡一下體內的戀愛細胞，不再讓它恣意妄為。戀愛不會是人生中最重要的事，你的人生還有許多精彩可期的區塊值得探索。

若每次戀愛都將自己的情緒交給「另一個他」負責，那是對自己的不負責。當我們懂得抽離那個「過度依賴」的角色時，就會發現自己一個人也能活得很精彩，戀愛不過是「本就豐富的生活裡」增添風味的調味料而已。

2. 深諳「合則來不合則去」的道理

雖說知易行難，但一旦深諳「合則來不合則去」的道理後，在戀愛的道路上也就輕鬆許多。年輕時或許經常執著於那些「明顯不適合」的對象，甚至在一來一往的互動過程中，為彼此劃下許多難以抹滅的傷痕。何必呢？

當年齡近卅，就別再把時間耗在這種毫無意義的關係中，不適合便及早斷開，我們終將要學會人際中的「斷捨離」，為自己的每段「人生相遇」設下停損點。

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3. 欲擒故縱只是浪費時間

許多市面上的愛情書籍甚或兩性專家都告訴我們：「欲擒故縱」的重要性。但老實說，待你自己親自走過青澀時光與匆匆歲月後，便會體悟到欲擒故縱只是個「浪費時間的把戲」。喜歡不喜歡、要或不要、繼續或放棄，這些在心中盤算思量的抉擇，在30歲過後變得速戰速決。

如若還處於彼此認識相處的階段，對方就展現出他難以捉摸的「忽冷忽熱」，那建議這對象可以放生不談，畢竟我們可真沒時間陪他們玩這場曠日費時的「愛情遊戲」。

4. 「人品」比「多金」重要

年輕時擇偶挑外表，年紀漸長後開始看「經濟能力」。確實，經濟能力比起外在條件重要許多，但「人品」又遠比經濟能力更加重要。這並非是在説「錢」絲毫不重要，只是錢絕對沒有一個人的人品來得重要。能提供情緒價值、有肩膀、能扛起責任的男人，才會是年過30的女人可以長期相處的對象。畢竟現代女性賺錢能力不比男性差，又何必為了「錢」委屈自己和那些脾氣暴躁、人品堪憂的對象相處？

永遠要記得，人品與情緒穩定是擇偶最重要的兩大特質，唯有這樣的對象，才可能帶給我們健康長遠的戀愛關係。

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5. 三觀不合一切都不合

愛情的開始靠的是「外在吸引力」與「新鮮感驅動的激情」，但這些東西終有一天會隨時間消逝，因此要讓一段愛情關係持續發展，「三觀契合」便是其中最重要的關鍵。當女孩長成女人，將逐漸意識到三觀影響的層面有多廣、多深，唯擁有相同世界觀、人生觀、價值觀的兩人，才有可能在對談時理解彼此的話語，也才能在漫漫人生道路中成為彼此最體貼的「解語花」。

30歲前談談只有激情的戀愛沒問題，但30歲後的伴侶若依然「話不投機」，那可是人生中最孤獨的事。

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