揀老公首選情緒穩定的！高EQ愛情關係的6種特質：無話不談的安心

你的擇偶條件是什麼呢？多數人給出的答案不外乎是：外表好看、經濟穩定、體貼浪漫......但這些「看似重要」的條件，真的是挑選伴侶時的首要考量嗎？那倒不一定。



當然不是說以上這些條件全然不重要，而是這些條件再重要也沒有一個人的「情緒穩定」來得重要。在感情關係裡，無論親情、友情或愛情，能夠遇見一位情緒穩定的夥伴，實屬難能可貴。一個人的情緒穩不穩定，大大地影響了自身與身旁「重要他人」的人生，有句話說得挺好：「所有情緒穩定的女人都是被情緒穩定的男人給寵出來的。」能良好控制自己情緒且擁有「高EQ」的男人，通常都能與伴侶維持較穩定的感情關係，兩人的相處模式也會包含以下6種特質，一起來看看！

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高EQ伴侶相處時的6種特質（《正義的算法》劇照；01製圖）

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1. 理性平和的溝通

和情緒穩定且EQ高的男人相處，你們之間的溝通將更傾向於理性與平和，甚至不會出現「吵架」或「大聲爭執」的情況。因為一旦你想要以憤怒的態度對話時，對方都會耐心地聽你把想說的「委屈」說完，之後再進行「有效溝通」。遇到這樣的男人，就算想吵架也吵不起來。

2. 無話不談的安心

如果伴侶是個情緒平穩的人，那兩人之間「無話不談」的機率就會大幅提高。因為你將發現，自己再也不必擔心「說實話」會惹得對方不悅，反而在說出自己心中「隱藏」已久的秘密後，還會得到對方的體諒與安慰。這樣的互動關係讓雙方越來越願意誠實揭露彼此內心，感情也就因此越來越穩固。

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3. 展露脆弱的勇氣

因為情緒穩定的關係，所以能和伴侶無話不談；也因兩人無話不談，所以擁有了在對方面前展露脆弱的勇氣。其實人都會傾向將「低頻」的自己隱藏，並盡量在外人面前展現最好的一面，但當你擁有一個願意溝通、情緒平穩的伴侶，你就會知道即便自己在對方面前「不再完美堅強」，也不會因此被棄嫌。

4. 願意退讓的包容

通常一位情緒平穩的伴侶，在感情的互動過程中也是比較願意退讓及包容的。他們會試圖在一方情緒起伏劇烈時進行安撫，並且先不去爭辯當下的事件孰對孰錯，而是專注在穩定雙方的情緒上，等到過激的情緒恢復穩定狀態後，才會針對事件本身進行溝通及改進，雙方也因此能在每次的「意見不一致」時，獲得彼此理解並各退一步的可能。

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5. 將心比心的體諒

擁有一個情緒穩定的伴侶是幸福的，因為這樣的對象比較容易站在對方的立場換位思考，在談戀愛的過程中也較能將心比心，用「同理心」去體諒對方的心情感受。一個人若懂得處理情緒，並不被自己的情緒控制，那通常也會比較懂得「引導」伴侶成為與自己同樣情緒穩定的人。

6. 發自內心的信任

當戀愛的對象是一位情緒穩定的人，兩人在相處的過程中就不需要隱瞞、說謊或是胡思亂想，也因為這樣的人特別懂得處理自己的負面情緒，例如：憤怒、嫉妒、猜疑、擔憂等，所以基本上在戀愛關係裡總是充滿信任。如此一來，即便身為感情裡情緒較不穩定的一方，也會被情緒穩定的那方潛移默化影響，並漸漸成為一位更懂得調控情緒的人，兩人的信任感也就越發鞏固。

有人說：「挑選結婚對象是你人生唯一一次能夠自己選擇家人的機會。」因此情緒穩定這個特質真的非常重要，畢竟這樣的人絕不會是個「恐怖情人」，當他們意識到自己的負面情緒即將來襲時，便會以最成熟的方式去消化排解，不會讓情緒延燒到自己的伴侶身上，更不會自私地將情緒丟給伴侶處理。和情緒穩定的人談戀愛真的很幸福，因為對方總能溫柔地接住你，讓「精神內耗」不再出現在你們之間。

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