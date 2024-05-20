情緒巨嬰的6大特質： 自我中心、缺乏規則和道德約束　不承認錯誤

人們通常用「巨嬰」來泛指心理滯留在嬰兒階段的成年人，而所謂的「情緒巨嬰」就是形容那些會試圖通過哭鬧、喊叫、肢體衝突等極端方法來達到自己目的的人。



生活中我們都不可避免的會遇到難以相處的情緒巨嬰，可能是職場上的同事，又或是感情中的另一半，他們缺乏情緒管理的能力，一旦出現超乎自己預期的情況，就會失控。

今天小編整理出 6 個情緒巨嬰會的表現，快來看看身邊是否就有這種無法為自己的情緒負責的巨嬰！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、容易情緒失控

情緒巨嬰容易根據自己當下的情緒去評價外在的世界，「我若安好，世界皆可；我若煩躁，世界去死」。由於自己對外界不信任感，產生的情緒連帶著也是負面的，當事人很難用正確的態度去解讀當下的事物、困境或人際關係。他們就像擁有一個情緒黑洞，會表現出暴躁、易怒、情緒失控的狀態，並不停吸食身邊的人，尤其是最為親密的人。

二、以自我為中心

面對自己的欲望或利益的問題時，他們容易以自我為中心並難以共情他人，也難以面對任何不利於自己的條件和狀況，單純希望滿足自己的佔有欲。一旦不滿足他們的要求，他們就會非常的憤怒，甚至會通過指責和侮辱他人的方式，發洩自己的失望和不滿。

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三、無法面對「延遲滿足」

追求即時反饋和滿足是人的本性，而所謂的「延遲滿足」是指為了追求更大的目標以及獲得更大的享受，可以克制住自己的欲望並放棄眼前的誘惑，也就是我們平常所說的“忍耐”，然而情緒巨嬰缺乏等待中的自我控制能力，所以他們只會索取當下的情感滿足，放棄更有價值的長遠結果。

四、永遠活在所謂的完美幻想裡

情緒巨嬰總是活在自己的完美幻想裡，並需要他人為自己提供「情緒價值」，轉移自身的負面情緒給別人，不願意自己為現實負責。而情緒價值主要是指在人際交往中，拿捏對方情緒，讓對方情緒起伏的能力。一個能夠帶個他人舒服、愉悅的穩定情緒的人，就是情緒價值高的人。反之，一個會讓人產生彆扭、生氣和難堪的情緒的人，就是情緒價值低的人。

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五、不能接受自己獨處

當情感巨嬰獨自一人時，他們內心的焦躁感會被放大，彷彿處在嬰孩時期的狀態，無法接受完全依賴著的照顧者離開視線一刻。這也就是情感巨嬰始終會給予他人一種不完整感覺的緣故。他們沒有自我，沒有判斷是非、照顧自己需求的能力，常常會對周圍人提出強制的依賴性的要求，沒有被滿足就會很空虛失落甚至憤怒，隨時讓他人為自己的負面情緒買單。

六、迴避錯誤

雖然情緒巨嬰的理智腦無法戰勝情緒腦，但他們的理智腦仍是正常運轉的，你能明顯的感覺到他們內心是清楚自己是在無理取鬧，只是不想承認，甚至會因為理虧的關係，造成他們的內心更加緊張，產生羞恥感，這便會使得他們認為外界在威脅和傷害自己，導致他們的情緒更為激烈不穩定，進一步產生過激行為。

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