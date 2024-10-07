跟「他們」拍拖小心戴綠帽？3大星座外表老實內裏卻是花心大蘿蔔

說到花心星座，你認為誰最花心？



除了大家公認的幾個星座之外，以下要點名的這幾個星座表面看似平靜如水，甚至一副老實樣，實際上卻是隱藏版花心男女？小編今天要揭曉他們的真面目，趕快來一探究竟！

星座中的3名隱藏花心王，他們外表忠誠，實際小心他們會背著你偷偷出軌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3大隱藏版花心王者星座（Instagram@tvn_drama；01製圖）

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1. 金牛座

金牛座穩重踏實，給人相當可靠的印象。在愛情裡他們的確也是老實、乖巧、又很專情，但是別以為他有這些特質，你就可以放著不管！

從另一個角度來看，金牛們的個性相當實際，如果戀愛之後他發現對方不太長進、衣著邋遢、不愛打理，那麼也就別怪他們的眼光朝向別的地方去了。畢竟金牛們可是喜歡理財，同時也是典型的顏值控，喜愛肯上進的帥哥美女喔！

2. 處女座

處女座追求完美，重視細節，時常給人愛挑剔的感覺。他們對事情都如此，更別說是愛情了，因此在交往過程中，用放大鏡檢視對方也是常有的事情。

一旦發現對方與當初想像的完美樣貌有所牴觸，他們便開始拿起紅筆打分數，試想一下，這分數一路扣到底，難保他們不會喜歡上別人呢！

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3. 巨蟹座

溫柔戀家的巨蟹座竟然是隱藏版花心男女？相信這點跌破很多人眼鏡。之所以會有如此大的反差，說到底還是在於他們念舊以及溫柔的個性。

因為念舊，他們對歷屆前任、尤其是初戀，總是難以忘懷，就算愛著現任，還是會想著前任，真是氣死人！因為溫柔又不懂拒絕，對別人的主動撩撥有時候便失去定力。

看完上述這些表面看不出來的花心星座，你平靜的內心是否開始有了小小波濤？別擔心，只要認真看顧好對方的心，他們還是會牢牢愛著你的！

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