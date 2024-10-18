情侶出現「這幾點」可能是分手先兆？網友舉例：當報備成例行公事

一段感情走向終點前，你會提前感受到甚麼徵兆嗎？Threads網友分享了一些在日常生活中的相處細節，若發生這個情況，兩人可能就真的沒有愛了。



當兩人的感情出現裂痕時，有些人會很敏銳地感受到一些徵兆，就知道這段感情的結局注定不會圓滿。一名台灣網友近期在社群平台Threads上提問：「兩個人分開的前兆是甚麼？」，貼文獲得超過29萬瀏覽次數，引起熱議。不少網友一致認為「失去分享慾」是一大關鍵。

失去分享慾＝感情破裂？愛情降溫前的警告信，網友真實經驗告訴你，出現這些徵兆時該注意了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網友熱議情侶分手的前兆（IG@tvn_drama；01製圖）

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不想見面也不想聊天 從日常細節揪出不愛瞬間

從熱戀時期的無話不說，到分手前夕的無話可說，你會透過哪些瞬間感受到雙方的感情瞬間冷淡了呢？原PO在Threads上的提問引起了許多網友的討論，不少網友分享自身經驗，表示可以從日常生活中兩人相處的細節上觀察出來，

「討厭任何肢體接觸？抱抱也討厭」

「突然回信息回很慢」

「見面也感覺尷尬無話可聊」

「對你的回應不再像以前熱情」

「原本看甚麼都順眼，突然看甚麼都討厭」



此外，網友也點出「失去分享慾」也是關鍵，兩人逐漸失去話題，感情也隨之走向終點，

「沒有話題只剩下例行公事的報備」

「越來越安靜的聊天室，越來越情緒穩定的女友」

「看到好玩的好吃的，你不會第一時間想到他，就算很久沒見面也覺得沒關係」

「其中一方說：我剛剛睡著了，漸漸減少甚至沒有分享慾，時常說謊」



愛在細節，不愛也是。若因為感受到分手徵兆，而讓自己陷入負面情緒的話，不如就與伴侶直面感情問題，再進一步選擇要好聚好散，還是並肩作戰。

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