4大星座絕不吃回頭草 射手分手決絕乾脆 愈竭力挽回感情愈厭倦
撰文：鬧鬧女巫店
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這些星座的再見，不是欲拒還迎，是真可以再也不見。誰有意見？
這4大星座分手後會徹底對前度關上心扉，絕情得幾乎沒有轉彎餘地（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 人馬座｜射手座
誰也別想留住任何一個打算撤退的人馬座。越是挽回，他越嫌煩。叛逆心上來，只會跑得更乾脆、更徹底。並且這個過程還會讓他徹底厭倦，把僅剩的一點愧疚感都消磨殆盡，直接咬定是對方的問題。
轉機不是不存在，但要先留足空間，讓這匹野馬仍然確信有能夠自由奔騰的草原。在外面玩夠了，或許他會開始主動懷念起家的温暖。
2. 水瓶座
絕對有一道厚厚的堅固大閘門存在於水瓶心裏，敞開時他熱情、友善、温暖，可一旦關上，門的那邊縱是地動山搖也與他無關。
至於那道門為何會關上？這個嘛……不像某些星座有甚麼具體的原則、底線，對於水瓶來説，就是某一瞬間的斷裂感，結束了，對方就出局了。
3. 山羊座｜摩羯座
當山羊保持死一般的沉寂時，被冷掉的一方可能會很突然、無措、憤怒……這些都是他有過的情緒，已在其中熬了許久，再不想委曲求全，才下定決心走。
如果被動搖而心軟，又會重蹈覆轍，因為過去不是沒有回心轉意又再度失望過，這次一定要保持理智。因此他顯得特別決絕，只為拒收對方拋出的可能讓自己陷入無意義猶豫的誘餌。
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4. 白羊座｜牡羊座
説了再見就得狠心一點，白羊相信這是為大家好，拉拉扯扯如何讓人死心呢？不死心亦是一種傷害吧。
再説了，分手就是一個人的事，不愛了的時候誰還能強行捆綁嗎，他反正是沒興趣再把時間浪費在關心前任死活的。
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