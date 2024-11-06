年底前最有望擺脫單身星座Top 4　「這位」追求者原來早在身旁

舊的一年將要過去，再談個新的戀愛吧！



快來看12星座中，年底前最有希望擺脫單身迎接幸福戀愛的是哪4個星座！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024年底前最有望脫單4大星座（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 山羊座｜摩羯座

並非桃花運不眷顧，而是你那顆對浪漫過敏的心容易篩走一切親密的可能。接下來這段時間，單身山羊們不要錯過屬於你們的激情。

請盡可能開放一點，面對別人的主動搭訕多點耐心，不要因為嫌麻煩、尷尬而冷處理。工作你懂得循序漸進，怎麼到了情場就想着一步到位呢？熬過前面的沒話找話，才有甜果子吃呀~

2. 天秤座

有曖昧對象的天秤，真就別猶豫了，別人都99步了，你多少要走一步吧。現在是適合添柴加火的階段，再拖下去，好桃花也要知難而退了。

愛情既沒有完美，也沒有萬全，謹慎不是壞事但要適可而止。有些人不是愛着愛着就變了，而是你的含糊讓對方看不到希望選擇了停下。

3. 人馬座｜射手座

網絡一線牽，珍惜這段緣——人馬接下來在2025前脱單的希望就在各種線上社交平台，包括遊戲等，越活躍越有戲。

多輸出，別整嚴肅的，豐富使用表情包，本色出演搞笑女/男，再逐步推進見面——你會憑性格吸引到他，成功率很高。

同場加映：想快速脫單？6招提升戀愛運秘訣 令對方被你吸引到主動追求你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. 處女座

身邊的追求者已然出現，第一印象或許不是你的菜，建議不要直接淘汰，多觀察看看，時間長了説不定越看越順眼~

但更多驚喜在路上，旅途中邂逅的人更讓處女座的你驚豔，但是否能夠長久呢？想太多是談不了戀愛的，珍惜當下最快樂。

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