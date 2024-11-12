曖昧讓人受盡委屈　暗戀對象1日回1次訊息有機會嗎？網友意見兩極

暗戀對象的一舉一動都牽動著單戀者的心思。



一名台灣網友在Dcard發文求助，自己目前和一位心儀的男性穩聊，但是對方的回覆頻率非常固定，而且只在晚上回覆，越等越焦慮的她於是上網問網友，男生這樣的態度到底是有沒有在一起的念頭。

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原PO以「男生回訊息速度」發文，詢問「男生面對有好感的女生回訊息會回很慢嗎」，她表示對方的回覆頻率大約是一天一次，都在晚上回覆，內容都是一條一條的回應，也會主動開話題，聊天話題包羅萬象，包含愛情、生活、學校，不解對方心思的她想問男性網友的看法。

貼文曝光後不少人給原PO希望，

「會開話題，會想要了解妳，會把訊息回完就是對妳有好感」

「我的男生朋友跟我說男生不會浪費時間跟沒興趣的女生聊天」

「要慢慢想回覆內容，然後看到對方訊息就會覺得很開心」

「我和我男朋友在一起前，他也是這個回訊息的頻率」



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不過也有人搖頭，

「男生女生都一樣的，有興趣會放到1天沒回嗎」

「人家目前就是把你當一般朋友，所以會統一晚上一起回」

「男生真的很閒，會跟你聊只是無聊」

「這種通常都沒料吧，久了就懶得回了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】