婚後男方為洗碗委屈到喊？Threads「洗碗文」遭網友大鬧媽寶男

從小到大，每次吃完飯後你會幫忙洗碗嗎？



傳統家庭中，洗碗似乎屬於女性該做的家務事，男人們在吃飽喝足後只需要躺在沙發上休息，不過隨著現代社會的進步，家務分工也逐漸有了改變，家庭不再只局限於「男主外、女主內」的觀念，近日在社交平台Threads出現了一篇討論度炸鍋的「洗碗文」，一名台灣作家張天安描述自己經常為了洗碗這件家務與妻子爭吵，並認為承諾會洗碗就如同「放棄媽媽的愛」，該發言瞬間遭到眾多網友的撻伐，更引發了脆友們對於「洗碗」的不同看法。

Threads上網友熱烈討論的台灣作家張天安「洗碗文」原文（點擊放大瀏覽）▼▼▼

男作家為「洗碗」與妻子長年爭執 最終發現源自於童年習慣

近日一篇「洗碗文」在社群平台上引起瘋狂的討論，該篇文為台灣作家張天安在書中《薩提爾自我療癒之路》提到的洗碗故事，大致在描述自己與妻子為了誰該洗碗爭執了多年，負責煮飯的妻子長年來希望張天安能夠在飯後洗碗，在某次巨大的爭吵之後，張天安終於妥協並委屈到落淚，事後發現這樣的情緒原來是來自於他的童年創傷。

在他的原生家庭中，身為兒子的他不用做廚房內的家事，認為廚房是「母親的領地」，在結婚後必須承諾洗碗的那一刻，感受到自己是「放棄了媽媽的愛」，他將不用洗碗這件事當作是母親對兒子的照顧方式，因此當他不得不洗碗時，就感到相當大的失落，不過在知道到妻子的原生家庭中，父親也是負責拖地、洗碗的角色時，才了解到分攤家務對她來說是一種公平和體諒，兩人也透過這次爭吵讓彼此的僵持鬆動一些。

「洗碗文」遭炎上 脆友：媽寶男不准結婚

此文發布後便迅速引發討論，不少來自網友撻伐，有人表示，

「洗個碗也要哭，巨嬰能不能別結婚」

「你沒煮飯還光只會吃，你不洗誰洗」

「廚房就像是父權社會租給奴隸再克重稅的領地」

「洗碗老師的自我覺察是通過情緒勒索太太來實現的」

「就是懶惰不想洗碗也能硬打成一篇諮商五星推推」

「媽寶洗個碗內心戲這個多」



更有人挖出張天安雖然自稱是擁有證照的諮商心理師，卻在台灣醫事人員系統中查詢不到，目前所開設的「沃土心理教育工作室」並沒有執業登記，工作室則回應「沃土是一個工作室，提供薩提爾成長模式的『心理教育課程』，不做心理諮商的個人工作」。

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目前該篇文章已被刪除，張天安在文章發酵後在個人臉書上回應道，妻子對於留言中的誤解感到不適故將原文刪除，並表示自己現在依舊會賴皮不洗碗，但文章的原意只是想記錄自己從「不想洗碗」到「願意洗碗」的學習過程，有網友在留言中建議買洗碗機，他開玩笑回應不需要購買，因為自己已經「洗上癮了」，最後他期待網友們能有更理性的交流與意見表達，若有涉及人身攻擊的留言將會直接刪除。

呂秋遠律師也針對該文表示，家事分工必須在尊重雙方的前提下進行，並提到女主角金智英在電影《82年生的金智英》中說過，

你知道我最難過的是什麼嗎？我跟醫生說，我的手腕會痛，醫生反問我，飯是電鍋煮的、衣服是洗衣機洗的、為什麼我的手會痛？ 金智英《82年生的金智英》

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對於長年被家務勞動壓迫的女性來說，張天安不願意洗碗的動機是相當荒謬的。不過也有其他網友持有不同的看法，

「這有什麼好酸好取笑的，人生有體悟從各式各樣事情來」

「原po有點遲但願意反思很棒」

「為什麼都針對男人?每次講到這種話題就要性別地圖砲」



這篇「洗碗文」似乎引起了大眾對於「家務分工」深度的解析與討論。

女性期待在家庭中獲得平等的對待 家務分工應透過夫妻雙方協調

美國電影《同床異夢》中，有一段男女主角為了「洗碗」而起衝突的橋段，當男主角被要求洗碗時，非常不情願地答應，女主角便情緒爆發地喊道，「我想要你主動想要洗碗！」這段爭執凸顯了家務分工在家庭中佔有相當重要的一部分，也是性別關係中長久以來難以解決的問題，當女性在更為平等的經濟社會中獲得較高的經濟地位時，就會認為自己有權利在家庭中獲得更平等的對待，儘管不同的家庭有著不同的運作方式，心理師曾麗心也指出，「（類似女性需要洗碗）這種被父權意識滲透的觀點，其實在我們生活中隨處可見，太多性別不平權的情況值得我們更敏銳的覺察、留意並努力翻轉」。

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