哪5個星座總說一切隨緣？佛系生活九大特質　天秤座只是第二名！

你生來無欲無求、一切隨緣，而且不追求功名利祿、看破紅塵嗎？那我們要恭喜你！因為你個性瀟灑個性，對人事物看得很開，令旁人相當羨慕，堪稱是「佛系」界代表人物！
但想活得這麼輕鬆如意可不是件簡單的事，除了靠後天累積智慧、修身養性外，有時還得憑與生俱來的資質！其中，12星座裡就有5種人內建「佛系」特質，讓他們從呱呱落地的那一刻起，明白隨遇而安、順其自然的真諦！
▼▼佛光普照、佛性堅強！佛系人９大特質▼▼
1．老是把沒關係掛在嘴上
佛系人相信生死有命、富貴在天，所以知足常樂，面對生命十分坦然，自然什麼事情都行、都可以，碰到難題也都沒關係！
2．做事慢吞吞，有自己步調
佛系人凡事不強求，覺得緣份到了一切會水到渠成，所以做事有自己的一套，而且不疾不徐、不慌不忙，內心平靜如湖水。。
3．沒愛情沒關係，一切隨緣
「緣份到女友就會來」這句話一直是佛系人奉為圭臬的宗旨，而且愛情有時不強求才會更長久，隨心所欲才是他們嚮往的。
（《同床異夢》劇照）
4．三餐有什麼就吃什麼，湊合著用就好
愛情都不重要了，吃什麼還重要嗎？佛系人一生只求溫飽，三餐有什麼就吃什麼，最愛跟人搭伙，因省錢又能吃合菜，CP值爆表！
5．工作不求出色，只求別被fire
每天都被慣老闆飆罵，讓你心生離職念頭嗎？放心！佛系人不會，因為他只圖一口飯吃，為五斗米閃到腰都願意。
6．走路龜速，從不爭先恐後
雖然每天尖峰時刻捷運總人擠人，讓上班族快崩潰，可佛系人卻甘之如飴，因為被人群推擠向前的感覺，省了他不少力氣。
加班沒什麼，當作省水電費（《無法成為野獸的我們》劇照）
7．加班沒什麼，當作省水電費
埋頭苦幹對佛系人而言，也是一種刷存在感的方式，況且在公司加班，還能省水電費，有一種免費上網咖的感覺。
8．被罵小意思，至少有人說話
無論是被爸媽罵，還是主管譙，佛系人都很開心，因為這代表你倆緣分未盡、有交集，而且他還沒被放棄。
9．愛人劈腿先祝福，不被愛是小三
在愛裡不被愛的人才是第三者，這經典名句一直深藏佛系人心中，即使被戴綠帽，他也覺得真正愛一個人是要讓對方快樂。
佛光萬丈、四大皆空！十二個星座裡誰是「佛系」界的Top5？排名原因按下圖看看，說中了嗎？▼▼▼
12星座裡就有5種人內建「佛系」特質（DailyView提供圖片）
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月29日至2018年09月28日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『佛系星座』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】