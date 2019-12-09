【她的私生活】對方能接受自己怪癖、做真實的自己　便是幸福真義

編按﹕韓劇《她的私生活》因大量的放閃發糖成為一時熱話，劇中的男女主角雖各有怪癖，但他們懂得欣賞對方，找到能做最真實的自己的另一半。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

每個人總會有點奇怪的習慣，或者是特別喜好，通常不會給人知道。除非那位是妳十分信任的人，妳在他面前感到舒服、自在和安全，妳願意在他面前展露妳最真實、最脆弱的一面。

朴敏英在《她的私生活》中不當秘書了，當上了美術館的「成德美管理員」。相對於《金秘書為何那樣》中金秘書的溫柔體貼，今次她卻是嬌俏可愛。

在美術館中專業幹練的她，卻有一個不為人知的喜好，便是追星，還是瘋狂腦殘那種。

成管理員為了追星，瞞住母親搬出來獨立生活，在家中全是有關偶像的相片、標語、等人身高的偶像紙牌公仔，還有展櫃放置紀念品，例如：收集偶像飲過的水樽。她還會和她一樣是腦殘迷的姐妹一起去偶像去過的酒店的同一間房間「朝聖」，擺着和偶像一樣的姿勢來自拍。而且她更是經營了一個十分有名的像粉絲網站，下班便是追星拍照，為偶像修圖然後放上網站公諸同好。加入她的偶像粉絲網站還要經過考核，男主角可是花了一個通宵還差點過不了關。結果她也因為這樣瘋狂追星的喜好，而多次和交往對象分手。

幸好成管理員今次遇上一個也是一樣古怪、特別的獅子館長。由金材昱飾演館長的男主角名叫「Ryan Gold」，因「Ryan」音近「Lion」，被女主角笑稱為「獅子」館長。獅子館長擔任館長前已是一位知名畫家，他具備藝術家該有的魅力、氣質和自信，當然也附帶藝術家脾氣：傲慢、挑剔和執着。但就是有這樣古怪的男人，才接受到那樣奇怪的女人。

獅子館長自從發現成管理員私下原來是宅女迷妹後，不像別人一樣歧視她，反而覺得十分有趣，還假扮粉絲加入成管理員經營的粉絲網站，只求認識成管理員更多。獅子館長為了方便成管理員追星，不用她在偶像活動當日上班，還為她打掩護，在同事和偶像面前幫她隱瞞迷妹的身份，之後更是在她生日時，安排偶像和她單獨慶祝生日（條件是：不能比和他一起還要幸福）。

獅子館長自從發現成管理員私下原來是宅女迷妹後，假扮粉絲加入成管理員經營的粉絲網站，只求認識成管理員更多。（《她的私生活》劇照）

每個人都有不同的習慣、興趣或是特別的喜好，有些或許有點奇怪，不便公開，但只要懂拿捏分寸，不會傷害人便沒問題。兩個人初認識時，交淺當然便會言淺，但若真的要認真交往，便不能不在適當時候，互相坦白一下。

聽人笑說，一段感情是否穩定、親密，便要看看雙方會否在對方面前放屁或是小便。哈哈，這點我可是親身經歷，十分認同。

若妳能夠把自己最羞人的一刻給他看，把自己最奇怪的喜好告訴他，那他一定是妳十分信任的人。妳願意在他面前表露妳最脆弱的一面，因為妳信任他，在他身邊感到舒服、安全和自在，能夠在他面前做回最真實的自己。

↓↓↓↓↓↓↓↓編按﹕按圖放大看甜蜜劇照！↓↓↓↓↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

年輕時，對幻想中的交往對象常常有一大堆條件要求，但成長了、受傷過、成熟後，反而是想最簡簡單單的找個在一起舒服的人。我好像記得吳君如曾說過，她所追求的愛情便是想「找個伴」而已，而她也找到了，一個令她可以自在地做回自己，但又互相尊重的人生伴侶。

比起《金秘書為何那樣》，朴敏英在《她的私生活》中有更多浪漫親密，令人臉紅心跳的時刻。但我最喜歡的一幕，卻不是那些畫面，而是當獅子館長躺在成管理員膝上睡覺的一幕。當獅子館長發現了自己身世的秘密後，便獨自一個人在美術館中枯坐，也不聽成管理員的電話。然後，成管理員因為擔心他而趕過來找他，先狠狠打了他一頓，怪責他令她白擔心，再讓他躺在膝上，一邊輕輕的撫着他的頭髮，一邊溫柔地安慰他，然後一起睡着。

躺在喜歡的女生膝上，看着她溫柔的眼神，感受她指尖的溫度，和她分享內心深處的情感，把最軟弱的自己交給她，是很幸福的事。

成管理員讓他躺在膝上，一邊輕輕的撫着他的頭髮，一邊溫柔地安慰他，然後一起睡着。（《她的私生活》劇照）

能找到一個妳能完全信任的人，能把自己奇怪的想法或是喜好分享給他，然後得到他的接受和包容，是一件十分幸運的事。

作者簡介：仰子

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/仰子-264327233997078/

作者個人網誌：https://yangzi0827.blogspot.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【她的私生活】《能找到一個接受妳奇怪喜好的人，是十分幸運的事》文：仰子」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）