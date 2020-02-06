每對情侶的相處方式都不盡相同，生活上那些不經意的舉動隨時讓對方感到甜蜜窩心。不過，遇着對方遲鈍如木頭，要跟他培養出默契並不容易，若你正為着揣摩另一半的心思而苦惱，不妨參考一下日本男生票選出「女朋友窩心舉動」排行Top 10，看看有哪個舉動能捉緊他的心。

每對情侶的相處方式都不盡相同，生活上那些不經意的舉動隨時讓對方感到甜蜜窩心。（《春夜》劇照）

日本輕珠寶品牌THE KISS就20代年輕情侶的戀愛習慣進行調查，其中訪問了超過300位日本男生有關「女朋友窩心舉動」，並得出頭十位的排名。原來除了甜言蜜語外，以下這些舉動有著令人意想不到的暖心效果。

若你正為著揣摩另一半的心思而苦惱，不妨參考一下日本男生票選出「女朋友窩心舉動」排行Top 10。（《春夜》劇照）

【按圖看】日本男生票選「女朋友窩心舉動」第三至十名：

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第二名：被女朋友讚賞

不少男生雖然表現硬朗，但內心仍然希望獲得另一半的讚賞。（《金秘書為何那樣》劇照）

不少男生雖然表現硬朗，但內心仍然希望獲得另一半的讚賞，女朋友的鼓勵絕對是最有效的強心針。任何人也希望自己的努力得到認同，對男朋友的讚賞亦不能流於表面，除了欣賞他的日常穿搭外，針對他的個性與工作能力作出稱讚更重要。讚賞也是表現感謝的直接方法，感激男朋友為自己所付出的一切，也是令關係更親密的要點。

第一名：懂得煮飯

不少男生覺得擁有一個懂煮飯的女朋友是件幸福的事（《依意依戀》劇照）

有女生認為男朋友認真工作的樣子最吸引，同樣地，不少男生覺得擁有一個懂煮飯的女朋友是件幸福的事，滿足味覺之餘，也能從中感受到被愛寵的幸福感。縱使女生的手藝未必如專業廚師般高超，但從準備食材到完成烹調，女生花的心思絕不馬虎。簡簡單單的二人晚餐，原來在男生心目中已經是最窩心的一件事。