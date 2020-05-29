「賭王」何鴻燊逝世後，家族公司的股價隨之上升。何鴻燊的賭業王國早就由二房藍瓊纓的長女何超瓊接班，完全打破傳男不傳女的傳統觀念。如今何超瓊的身家超過331億，成為香港女首富！雖然何超瓊的事業得意，不過愛情史卻幾經波折，曾經歷離婚，有傳轉變性取向！成功女人的背後是否都有沉重的代價？

何超瓊身為美高梅 （02282） 聯席董事長以及執行董事，擁有22.49%集團股權。何鴻燊去世當日，與家人同見傳媒。（梁碧玲攝）

曾戀陳百強 何超瓊買20萬名錶討歡心？

何家幾位千金都對金光閃閃的娛樂圈充滿憧憬，少女時期的何超瓊亦不例外。當年只有19歲的何超瓊眼大大、樣子標緻，是一名小美人。曾經加入TVB，參演電視劇《突破》，有傳與男主角的陳百強暗生情愫。當年陳百強遺失了約20萬的名錶而可惜難過，何超瓊不忍陳百強心痛，隨即送給陳百強一樣同款的手錶，以討他歡心。

陳百強的《深愛着你》MV亦有何超瓊參與拍攝。(《深愛著你》MV截圖)

陳百強的《深愛着你》MV亦有何超瓊參與拍攝。何超瓊曾經剖白過與陳百強的點滴，二人第一次偶遇的地方就是蘭桂坊。何超瓊直言：「 證明我哋都幾貪玩。」何超瓊又笑言陳百強是一個大孩子，一定要疼他。又指：「雖然佢喺一個大孩子，但係佢好明白事理㗎喎。」

何超瓊年青時，樣子美麗，難掩一份高貴氣質。(《深愛著你》MV截圖)

何超瓊坦言二人都是性情中人，陳百強十分明白她的性格，亦知道當她不愉快的時候就會隱藏起來，不見人亦不談心。何超瓊直言有一次她不開心，陳百強打了全日電話找她，問候她。陳百強對何超瓊確實關懷備至，可惜二人身份始終懸殊，家族壓力影響之下，二人難以再發展感情，忍痛斬斷情根。

Danny（陳百強）是我很重要的人，我所有的故事他都曉得。 何超瓊

政治婚姻嫁許晉亨 商界女奇才為繼承生意棄真愛？

何超瓊大學主修市場及國際商業管理，25歲時就創辦了自己的公關公司，滿有商業頭腦。自從大房長子何猷光車禍去世，賭王失去最大繼承人，他便將心力投放於何超瓊身上，寄予厚望，培訓她成為新一任的接班人。何超瓊肩負起家族生意的重任，為了顧全大局，就連婚姻都不能亂來。

李嘉欣與許晉亨於2008年結婚，其實早於1991年，許晉亨曾與何超瓊結婚 。（微博圖片／李嘉欣Michele）

1991年，何超瓊下嫁香港船王許愛周的孫兒許晉亨。坊間有指這場門當戶對的世紀童話式婚禮，何鴻燊為何超瓊準備了10億元的嫁妝，耗資2000萬擺足三日婚宴，就連婚紗都價值60萬，顯然豪華氣魄。

許晉亨與何超瓊結婚前幾年曾與拍劉嘉玲相戀，更一度安排婚事。最後因為家族壓力而取消二人婚約。（Instagram@carinalau1208）

我慢慢發現我不再是自己的主角，我對家族、國家都有責任。 何超瓊

這一場政治婚姻不只成功發展雙方家族生意，亦有助何超瓊上任。30歲的何超瓊年紀輕輕就接管了家族生意，短短幾年就成功轉虧為盈，令父親何鴻燊獲得信心。不過人生不如意事，十常八九，這段名成利就之間就傳出陳百強的死訊，大大打撃何超瓊。

【點撃看】何超瓊痛失陳百強！無畏扶靈？

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楊受成子楊其龍介入何超瓊婚姻？何鴻燊反對 否則斷父女關係！

2000年開始，英皇集團主席楊受成的兒子楊其龍(Gilbert)不時出現在何超瓊的左右，介入女方的婚姻，發生姊弟戀。當時有指許晉亨和何超瓊的婚姻不合，是許晉亨曾與多個女星傳出緋聞，曾被傳媒拍攝到二人在派對上分道揚鑣。有傳何超瓊和楊其龍在楊黛思的布吉婚禮上，激情地擁抱、拖手。何超瓊因而對外揚言將與許晉亨離婚。

2004年，何超瓊登上《財富雜誌》成為全球最五十位具有影響力的商業女性之一。（梁碧玲攝）

何超瓊在商界打滾多年，成功女承父業，坐穩集團主席之位。但可惜何鴻燊對女兒的戀愛，依然滿有看法。有指當時楊其龍同時踏上Maggie Q ，被超瓊發現。當時何鴻燊直言：「若果係好質地，有商量，但Gilbert冇得傾。」他強烈反對女兒與他結婚，否則就斷絕父女關係，不可分家。何超瓊眼見父親態度強硬，選擇妥協分手。何超瓊沒有回轉許晉亨，堅持離婚，2006年二人處理離婚手續時，許晉亨就與李嘉欣拍拖，引起何鴻燊不禁開腔回應。

【點撃看】何超瓊許晉亨結束「政治婚姻」 何鴻燊支持離婚 嘲諷許晉亨再婚李嘉欣

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與俞琤是同性密友為「難得知己」

何超瓊的愛情路上，未曾收成正果。回復單身的她與同性好友商台副主席俞琤爆出同性密友的關係，多年來都關係密切，恐防有違朋友的界線。二人曾經被傳媒拍攝到在巴黎街頭上拖手，當時何超瓊公開解釋俞琤是她難得知己，肯定對方地位暗示感情穩定。

俞琤是商台副主席，亦是才女。（陳順禎攝）

生於名門，何超瓊擁有一切，不只貌美，而且充滿生意頭腦。不過她亦有說不出口的限制，愛情和家族之間沒有選擇的餘地。縱使女首富的財產數之不盡，始終感情路上幾經波折，如今「難得知己」總算是她自己的一個選擇。

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