【林志穎陳若儀愛情】台灣「四小天王」林志穎在90年代到千禧年代風靡亞洲萬千少女，當年更以18歲之齡登紅館，成為最年輕開紅館騷的台灣歌手；在當紅時，林志穎與台灣模特兒陳若儀傳出緋聞，繼後更秘婚產子，震驚圈外內，太太陳若儀也因而受盡指罵，近日在節目《婆婆與媽媽》中忍不住流下淚水。

45歲的林志穎近日帶着太太陳若儀和林媽媽參演《婆婆與媽媽》，公開日常生活，陳若儀以「林太太」的身分在觀眾前出現，莫名讓一直低調的她開始感到無比壓力：「這10多年一直會被輿論攻擊，長得醜啊、妳憑什麼嫁給他啊、妳有什麼才能啊、妳爆牙…就是各種人身攻擊，萬箭穿心。」已經結婚10年，那些惡言惡語還是揮之不去，為了林志穎，她再一次踏出舒適圈。

【按圖看】林志穎和陳若儀名氣懸殊，二人相戀的經過＝＝＞

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長久以來妳是我的夢想，如今我的夢已經實現。 林志穎

林志穎一直隱瞞與陳若儀的戀情，直到誕下Kimi。（jimmylin@instagram）

戀上大明星注定要低調？林志穎：甚麼都不要

林志穎出道28年，外表出眾、形象健康，加上永遠凍齡的樣貌，是不少少女的永遠偶像。2009年的生日會上，林志穎突然宣布已成人父，也在2008年與陳若儀訂婚，宣布前，林志穎也考慮多時，怕影響事業，但同時不希望家人為了他一輩子都隱姓埋名，他指公開是一輩子最開心的事：「只要一家三口幸福快樂，其他的可以甚麼都不要。」

然而粉絲矛頭指向陳若儀。陳若儀比林志穎小9歲，認識他時只有21歲，還是一位沒甚麼知名度的模特兒，二人在2004年的車展上認識，林志穎形容她「溫柔、單純、可愛」，對她一見鍾情，在男方的努力下二人走在一起。

一位是天王，一位是小模，在大眾看來就是不配，為了愛情，陳若儀選擇放棄事業，變得十分低調，轉為幫林志穎打理餐廳，事事以男方為先。

林志穎在2013年為陳若儀在布吉補辦婚禮。（jimmylin@instagram）

林志穎從小父母離異，立志擁有一個溫暖的家，隱藏多時的家人，他終於公開，2013年7月更為太太製造一個每個女孩都想要的婚禮，並請來至親好友見證。

「門當戶對」深入民心，但愛情來到又怎能計算，圈中還有不少代表大明星配「奀星」，愛情故事也不是風調雨順，但卻能甜甜蜜蜜==>