有「四大天王」稱譽兼「歌神」之稱的張學友，近年來沒有固步自封限制自我進步，反而試圖挑戰不同往日的全新風格音樂，讓學友在歌壇上獲得響亮掌聲，而學友在愛情路也沒有任何怠慢，對相伴34年的妻子羅美薇施以種種極至的「瘋狂寵妻」方式，甚至把銀行系的一顆小行星送給妻子，難怪兩人相愛多年的愛情故事也使人回味。

以分手激起學友奮鬥心一改酗酒習慣 學友：沒有任何人可以最代羅美薇

當年羅美薇是與鍾楚紅、劉嘉玲和張曼玉同列為香港最有前途的女性演員，相反張學友當時只是一位剛入行的男星 (娛樂扒叔@微博)

本來張學友與羅美薇同屬一間經紀公司，雖兩人互聽說過對方的名字，但在1986年拍攝電影《痴心的我》才真正認識。那時學友為了演繹出角色深情的一面，刻意代入角色愛上女主角之一的羅美薇，誰不知命運就是如此奇妙，學友真的因此愛上了羅美薇，畢竟當時的羅美薇是與鍾楚紅、劉嘉玲和張曼玉同列為香港最有前途的女演員，甜美開朗的羅美薇與清秀俊美的學友因拍戲朝夕相對，也令到羅美薇對學友產生觸電感覺。

張學友與羅美薇因拍攝電影《痴心的我》而真正認識，不過當時他們是同屬一間娛樂公司，但是兩人只知道對方的名字 (《痴心的我》劇照)

從那刻有觸電的感覺開始，我就知道我們會在一起。 羅美薇

當時屬於樂壇後起之秀的學友，也正為歌唱事業拼搏，他們也明白若公開戀情，人氣和事途定必受到牽連，於是學友和羅美薇有共識地發展地下戀情。可惜，當時期「哥哥」張國榮與譚詠麟領銜着香港樂壇，就算學友是一位擁有超凡實力的新秀，在1986年至1987年間，合共推出5張唱片，但學友的光芒總是被樂壇前輩的名聲所掩蓋，仍無法在躋身樂壇前列位置。

事業上的不如意令張學友染上酗酒陋習，常以酒精麻痺內心失意，當時有嚴重潔癖的羅美薇卻親自照顧經常酩酊爛醉的學友，為他清理地上嘔吐物、為他敷熱毛巾和為他泡一杯解酒茶，但圍繞在失敗旋渦中的學友不僅沒有為之動容，更封鎖內心拒絕羅美薇細膩的照顧，最後羅美薇也抵擋不住學友的酗酒和沉淪決定分手，有傳當時羅美薇實際是想藉分手激起學友以往的奮鬥心，果真分手後的學友，其事業真的有所轉變。

歌曲《真情流露》也是張學友的首本名曲 (judyval88@IG)

我依舊很愛她（羅美薇），多年來我始終找不到一個人是可以完全地取代她（羅美薇）的人。 張學友

當羅美薇的愛變成一種習慣，失去愛情的張學友意識到酗酒其實是逃避失敗的借口，那年學友努力戒掉陋習並再次發奮圖強推出專輯《給我親愛的》，專輯大賣。1989年獲得香港金像獎的最佳男配角獎和1890年獲得台灣金馬獎最佳男配角獎，燃點學友堅守當初與羅美薇的愛情，再度追求羅美薇。最終在1991年再一次打動佳人的芳心，學友與羅美薇世紀復合。當初險失去愛情的學友，緊捉與羅美薇的愛，因為他尋覓良久發現世上是沒有一個女人是可以取代羅美薇。

【按下圖看】「四大天王」之一張學友與愛妻羅美薇的昔日舊照

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小行星以妻名命名 以經典名曲傳頌對妻愛意 盼望七八十歲仍可牽手到白頭

張學友與羅美薇在1991年復合後，直到相戀相識的十年後，便選擇在1996年於英國註冊結婚 (高興紫微玩星斗@微博)

張學友與羅美薇在1991年復合，那時張學友的事業已獲得巨大成功，往後數年他推出的唱片，如《真情流露》、《吻別》和《情不禁》也獲得高銷量和歌曲獎。當男人在事業獲得成功後，便慢慢希望步入人生另一個階段。在張學友與羅美薇分手與復合的十年後，在1996年於英國註冊結婚，婚後的羅美薇放棄對事業追求，選擇息影專心為學友打理家庭。

看見你微笑是我最開心的時候，看見你開心是我最大的成就。 羅美薇

在家裡所有大小事務全交由羅美薇決定，在我角度而言這不是一種害怕而是一種尊重，因為她（羅美薇）為我放棄了事業，將所有心機也投放在家庭上，她真的為我付出太多了。 張學友

深明愛需要用行動表達出來的學友，有一年世界小行星協會邀請他為一顆小行星命名時，學友二話不說以羅美薇的英文名「 May」為此行星命名，屬意他們的愛情如同小行星般是因相互間的吸引力而接觸在一起，一直相伴到其中一方墮落一刻，終生不變。

張學友曾把小行星以妻子的英文名來命名 (_JaneN_ @微博)

我希望到了七八十歲，還可以拉着太太漫步沙灘。 張學友

由出道到婚後也是零緋聞的學友，以行動證明對羅美薇的忠誠，給予無限安全感，婚後張學友和羅美薇的大女兒張瑤華和小女兒瑤萱相繼出生，由昔日為事業追趕的男生，變成「愛妻號」和好爸爸，學友更為了答謝妻子羅美薇無微不至的付出，創作歌曲《講你知》送給她，歌詞說到：「與你說話我，啞口會無言；與你碰面，我體溫會亂變；與你貼面一世的經典，若你肯再擁抱緊一點；我願意用我十年去換我共你十天。」歌詞當中也看見學友對羅美薇的愛有多麼的「痴纏」。

雖然人們甚少在公共場合看見「天王嫂」之一羅美薇， 但往往總能在學友的訪問中聽說他與妻子羅美薇相處的種種窩心點滴，就如學友經典名曲《每天愛你多一些》的歌詞所說：「平凡亦可，平淡亦可 ；自有天地，但求日出，清早到後；能望見妳，那已經很好過；而每過一，每一天，這醉者；便愛妳多些，再多些，至滿瀉。」那醉者顯然是醉倒在失敗中的學友，而學友最後也永遠深愛上那位拿着解醒酒給他喝的羅美薇。

【按下圖看】「歌神」張學友人緣非常好，不少圈中明星都是他的好友和粉絲，這位影帝每次也會支持張學友的演唱會：