52歲的台灣女星伊能靜憑參加內地唱秀節目《乘風破浪的姐姐》而名氣上升。不過日前她在內地節目訪問中，竟然公開評論已故巨星梅艷芳（梅姐）的愛情失意「很慘」！事後，不只網民不滿，就連梅艷芳的好友關錦鵬導演亦都駁斥她！其實梅艷芳（梅姐）的公開或緋聞男友不少，除了鄒世龍，就連苗僑偉、劉德華都在天后級的愛情路上出現，天后級的情路精彩卻又崎嶇，但是真的要用「慘」字來形容嗎？

伊能靜最近因《乘風破浪的姐姐》進一步成名，卻因《定義》的專訪中，舉梅艷芳（梅姐）的愛情為例子，而受到好大爭議。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

52歲的伊能靜因為參加《乘風破浪的姐姐》，而在網上獲得好評，想不到她在內地節目《定義》的專訪中，提起小時候渴望愛而忽略自我，竟然舉梅艷芳（梅姐）為例子！伊能靜：「我覺得我真的很幸福，因為通常在完成了愛之後，再去完成自我價值，你就再也丟不掉甚麼東西。可是如果你先完成自我價值，那很慘，因為你的事業已經到頂，那就會像梅艷芳。因為她（梅艷芳）一輩子都在尋找愛，連她最後都瘦成那樣，她在台上都要穿着白（婚）紗，人生不能倒過來。」

關錦鵬導演，因為電影《胭脂扣》而與梅艷芳深交。梅艷芳除了參演天是唱《胭脂扣》的主題曲。（《胭脂扣》劇照）

伊能靜的言論令人感覺有嘲諷成份，因此發言一出，她立即被網民轟爆，批評她竟然拿自己與天后對比，以襯托出自己的家庭幸福美滿。就連與梅艷芳（梅姐）曾經合作《胭脂扣》的關錦鵬導演，都發言表示尊重梅艷芳在價值觀上的判斷和一切的選擇，坦言：「我覺得每個人有每個人做事的方法，幾時輪到伊能靜指手畫腳呢？」

伊能靜被網民轟爆的幾天後，發文道歉：「詞不達意加上片段呈現，我自己造成的結果深深致歉，我對她充滿敬意感恩，至今不忘，我非常難受。」（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

現時訪問節目已被下架，伊能靜亦發文道歉。雖然事件算是告一段落，回顧天后梅艷芳過去多段的戀情，愛情依然未能開花結果。她的愛情故事有過轟轟烈烈，亦有風風雨雨，有叫人甜蜜的，都有叫人慨嘆的。

延伸閱讀：

陳婉衡曾130磅零運動 靠15分鐘馬甲線操練23吋腰 36E身材不變

《降魔的2.0》劉佩玥皮膚變白滑減經痛靠茹素？營養師：助腸排毒

陳凱琳再懷孕鄭嘉穎放閃 盤點昔日花心男婚後定性緋聞絕跡？

一生找初戀的味道 不敵第三者

梅艷芳與張國榮合演的《金枝玉葉_II》就是一個天后尋找小白兔初戀的故事。（電影《金枝玉葉_II》劇照）

梅艷芳（梅姐）的初戀發生在13歲，這位懵懵懂懂的青春少艾，對自己的補習老師出現小鹿亂撞的心情，令她初次感受到戀愛的味兒。後來因為哥哥發現，她的初戀因而無疾而終。直至她成為樂壇天后，戀愛就不再是當初的感覺。在梅艷芳（梅姐）的戀情中，當然不乏第三者的問題。

我愛他就要得到全個人，我不習慣與人分享愛情。 梅艷芳（梅姐）

1984年她與苗僑偉合作《香江花月夜》時就擦出愛火，後來因為第三者，最終把關係說清楚分手收場。之後翌年，梅艷芳（梅姐）認識來港開演唱會的日本男歌手近藤真彥，二人透過電話傳情。想不到拍拖期間，近藤真彥同一時間與森明菜和松田聖子兩位交往，感情瓜葛不斷！中森明菜更加為他自殺，當時偷食事件在日本鬧得沸沸揚揚！難怪二人九個月的戀情無疾而終，就連梅艷芳（梅姐）都指責：「虧我當年待他那麼好！」

【點撃看】梅艷芳與苗僑偉分手！戚美珍是第三者？

+ 7 + 6 + 5

梅艷芳曾逃婚？與兩段婚事擦身而過 因西城秀樹而沒嫁警察？

梅艷芳一生有兩度結婚的機會。早於梅姐16歲時，與一位俊朗的警察拍拖，一年後更加訂婚，想不到竟然因為西城秀樹，所以與未婚夫解取婚約！另一位就是香港富公子鄒世龍是梅姐入行以來第一個公開的男朋友。

【點撃看】為$100力追警察！天后曾是瘋狂迷妹？

+ 5 + 4 + 3

梅艷芳與鄒世龍曾經一度分開，當時好友羅君左叮囑梅艷芳，鄒世龍偷食翁美玲一腳踏兩船。梅艷芳卻護航男友，對男友充滿信心。後來翁美玲自殺，梅姐得悉是由鄒世龍抱翁去醫院，而痛哭3天，二人因而完結一年感情。梅艷芳表示：「大家年紀輕，脾氣都硬！」直至1989年，二人愛火重燃，梅艷芳的媽媽和男方的雙親見面，商討二人婚事。

香港富公子鄒世龍是經張國榮介紹給梅艷芳認識。（電影《胭脂扣》劇照）

不料梅艷芳對這一段婚姻產生疑慮、恐懼，梅艷芳就做了一生中最重要決定，就是逃婚！鄒世龍曾直言：「阿梅教識我好多嘢，例如對人要有情有義，不過喺女人嚟講，佢有太多大志同理想，未完成時佢都唔肯停，呢個想法同做法就好男仔頭。」

【點撃看】圈中人都知梅艷芳暗戀劉德華？ 100分理想老公！

+ 7 + 6 + 5

樂壇天后男友 不敵外界聲音

梅艷芳因為拍攝《傷心教堂》MV與模特兒劉米高擦出火花，米高為人斯文、禮貌、單純、率直，完全不同梅艷芳身邊阿諛奉承的人。不過米高無法忍受梅艷芳經常無暇相陪，亦不敵「狗仔隊」的跟蹤，不滿大家相聚時間少，慢慢相處問題漸多，分手收場。

梅艷芳時裝造型百變，充滿天后巨星的風範，在80、90年代的香港中，她的歌曲、唱片封套、舞台演出、雜誌、廣告、電視和電影等等各方面，所有形象塑造一直大膽！（圖中是〈似火探戈〉的唱片封套。）

梅艷芳對於純情男子情有獨鍾，1990年她在健身房內認識英國留學生兼混血兒的阿Paul，發展差距6歲的姊弟戀。當時梅艷芳年僅27歲，已經紅透半邊天，連續5年穩坐香港樂壇最受歡迎歌星寶座，梅艷芳都是慢慢逐步向阿Paul披露自己天后身份。其實戀愛中的梅姐經常不自覺的提起男友，梅艷芳形容他是遇過的男人中最純品的一個。

梅艷芳曾指阿PAUL十分體貼入微，不時勸她不要飲酒，不要捱夜等，所以什麼也聽他的，自己身體也好起來！(梅艷芳《逝去的愛 》MV截圖)

當時梅艷芳用力保護男友的隱私，曾因合照曝光而大動肝火，責罵該間雜誌社。由於二人的差距過於懸殊，加上外界有很多的聲音嘲諷阿Paul，認為他只是學生根本不能養起天后巨星，令男方壓力太大，二人的摩擦漸漸增加，最終因為壓力太大而決定分手。梅艷芳：「雖然也憧憬過和他結婚後的幸福生活，但回到現實，我便會知道現在不是適當的時候。」

1991年，梅艷芳與林國斌曾經拍拖2年，有傳當時梅姐被黑社會人物掌摑，林國斌陪她渡過難關。(《破壞之王》劇照)

梅艷芳的名氣過大，即使有點知名的男藝人都難以接受各種的差距！1991年，梅艷芳與圈中人林國斌拍拖時，男方星途遠遠不及女友，他更加經常自嘲被女友「包養」，最後他們還是分手，結束兩年的交往。

1995年，梅艷芳與華語片功夫巨星趙文卓發展姊弟戀！戀情曝光，就傳出趙文卓借梅艷芳的名氣上位之事，令戀情壓力增加。他們在分手後，於公開場合碰面時，男方依然表現尷尬！梅艷芳曾經表示與趙文卓的分手是因為一個誤會，如果當時盡力挽救這段感情，可能一早就是趙太！事後，趙文卓在內地節目訪問中重提昔日感情。趙文卓沒想到梅艷芳這麼快離開，在梅艷芳的葬禮上寫起8個字，當被問起當年的誤會，他竟然如此回答！

【點撃看】重提最後一面 趙文卓哽咽：「此生至愛」

+ 3 + 2

我的內心其實是很傳統的女人，我從來沒有給人家感覺到我是個好女人，所以一些男孩子跑了，過去的感情，我覺得不一定是對方的錯，可能是我每一次都太投入，投入到讓別人害怕。 梅艷芳

樂壇新娘 4歲一早出嫁

2003年，天后梅艷芳因為癌細胞擴散導致肺功能衰竭，享年40歲。梅艷芳生前沒有兒女、未曾結婚，或許叫人不禁唏噓，但這正是天后巨星背後的辛酸。梅艷芳一生為香港演藝界的付出，擁有至高無上的「歌后」及「影后」級的非凡殊榮。梅艷芳由4歲為賺錢養家，就開始登台唱歌，即使患上癌症，2003年她依然舉辦最後一個演唱會--《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》，走上舞台高歌，嫁給樂壇。

梅艷芳在《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》中，穿上這套婚紗！（視覺中國）

演唱會中梅艷芳以婚紗造型登場，直言曾經有數次穿婚紗的機會，不過都錯過了。她感言：「每一個女性的夢想，希望擁有自己的婚紗，有一個自己的婚禮。我相信我自己沒有這一個機會。我是一個歌手，演員，已經不是第一次穿上婚紗，但是次次都不屬於我的。」

梅艷芳在演唱會中表示：「我告訴拍檔劉培基，我很想穿一次，就算是沒有人娶也好，做一件屬於自己的婚紗，穿給大家看看，結果穿上這件既簡單而隆重的婚紗。」(《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》截圖)

人生便是這樣，有些時候你預料的東西，你以為擁有的東西，偏偏沒有擁有。原來預計自己28歲、30歲之前結婚，又希望在32歲擁有自己的家庭，希望有自己的孩子，但是也沒有，終於過了40歲，我擁有什麼，我擁有你們！ 梅艷芳

最後梅艷芳忠告正拍拖的朋友，女性的夢想不同男人，女生會希望有一個家庭、老公、一個終身伴侶，別想太久，因為夕陽很美可惜近黃昏，要好好把握每分每秒。梅艷芳沒有將就，為嫁而嫁，她只是忠於自己的想法，去選擇自己的命運，將一生奉獻給樂壇。

延伸閱讀：

容祖兒40歲生日蔡卓妍送驚喜 浪漫心思如男友 完美閨密的6大特質

陳自瑤21吋纖腰凍齡秘訣公開 《四葉草》成員回顧 誰是最美人妻 ?

何鴻燊四太神秘子何猷邦待遇與5兄弟大不同！哪位成就最似賭王？