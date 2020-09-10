「永遠的紫霞仙子」、曾經的「性感女神」朱茵在九十年代是炙手可熱美女演員，在香港影壇發光發熱，演繹不少經典角色深入民心。她自然清麗的美貌宛如一塊無暇的璞玉，讓人眼前一亮。如今已經邁入48歲的女神朱茵，早已組建家庭生兒育女，一向以凍齡美魔女見稱，近日卻被指「走樣」不少，昔日靈動的美貌似乎已漸漸失去昔日的光采……

朱茵今年48歲。（朱茵@微博）

女神朱茵年近半百 美顏濾鏡下也難掩老態？

年近半百的女星朱茵近日在社交平台上，分享了一則自己的自拍影片，影片中她使用了手機特效，能不斷變換唇彩顔色，不過不知是特效效果過重，還是女神難敵歲月摧殘，即使在美顏濾鏡下她的眼窩凹陷顯老態，而且臉部表情略顯僵硬，過去清新脫俗的美貌不再，讓人不少網民感到唏噓。

48歲的朱茵美貌不再顯老態？（點閱下圖）

+ 7 + 7 + 7

朱茵黃貫中愛情長跑15年結婚 黃貫中：是你教會我愛

雖然朱茵被指美貌失色不少，對於已建立幸福家庭的她，自己的外表或許早己不是她最在乎的事。朱茵與黃貫中於 2012 年結婚，回顧相識之初，二人在因緣際會之下住進同一棟大樓成為鄰居，兩人多了交流和相處之後慢慢靠近對方，發展成為戀人。朱茵曾在訪談節目《志雲飯局》中分享二人相戀經歷，她坦言自己在感情中是被動的一方，而且個性冷靜因此希望男方主動採取行動。而她與羅貫中從朋友關係循序漸進，相處的模式讓她感受到真誠與自在，互相之間會給對方很多空間。

朱茵與黃貫中從朋友自然發展成戀人。（朱茵@微博）

黃貫中：非朱茵不娶

朱茵表示黃貫中其中一件十分打動她的事情，是他毫不避諱戀情曝光，態度真誠，相比其他攻勢猛烈的追求者，黃貫中謹慎又有耐性的態度更吸引她。朱茵表示在人海茫茫之中能找到一個同樣對愛情如此執著，又能互相理解的人很難。因價值觀十分相近，加上生活節奏合拍，兩人戀愛多年感情一直十分穩定，黃貫中亦多次在鏡頭面前態度堅定地表示十分重視這段感情，而且一定會和朱茵結婚。

雖然認定對方就是自己的終身伴侶，但朱茵和黃貫中並不想鋪張舉辦婚禮結婚，直至2012年朱茵宣佈懷孕，才決定註冊結婚，並誕下寶貝女兒黃鶯。朱茵在節目中分享丈夫黃貫中曾對她説：「是你教會我去愛」。她表示這一句話也是她聽過最動人的情話。即使二人愛得甜蜜堅定，但多年來外界對兩人的感情並不看好，常有人質疑「黃貫中窮」、「要靠老婆」，不過時間是愛情最好的證明，二人風風雨雨走過百般磨難，留下最值得珍惜的對方，更誕下可愛女兒組建幸福一家三口。

朱茵誕下可愛女兒組建幸福一家三口。（朱茵@微博）

朱茵和黃貫中結婚8年恩愛甜蜜：（點閱下圖）

朱茵以「捉姦在床」暗示情斷周星馳 ?

朱茵年輕時與「星爺」周星馳的緋聞鬧的得沸沸揚揚，有指當年兩人因合作《逃學威龍2》而暗生情愫，發展出一段長達3年的地下戀情。雖然兩人都未曾公開承認過對方，但是這段戀情已經成為娛樂圈公開的秘密，直至拍攝完經典作品《大話西遊》後，兩人才被爆出黯然分手。

面對這份無疾而終的戀情，朱茵在多年後多次暗示這段戀情給自己帶來極大的傷害，她作客《志雲飯局》時自爆過去試過「捉姦在床」，撞破「第三者」與當時的男友在同一個房間，並斬釘截鐵地表示：「不止一個第三者」，而外界紛紛揣測這起事件的男主角就是周星馳。

朱茵與周星馳被指曾發展3年地下情。（北北蓉蓉@微博）

朱茵與周星馳被傳有過一段情：（點閱下圖）

經歷過這段戀情之後，朱茵在節目《魯豫有約》中坦言自己有兩三年的時間沒有拍拖，需要時間去療傷，重新認識自己。她談到要接受及承認對方在欺騙自己很難，但到最後能瞭解雙方為什麼分開的時候，自然就走出來了。許多年後朱茵參加《王牌對王牌》節目錄製，再度扮演「紫霞仙子」説了以下一番説話，似乎在影射自己的心聲：

如果紫霞當時知道自己在追求一段沒有結果的愛情，她還會苦苦追求嗎？我敢擔保，她一定會愛得義無反顧！

朱茵曾經深受情傷。（朱茵@微博）

回顧朱茵顏值高峰期舊照：（點閱下圖）

+ 2 + 2 + 2

狠狠地愛一次，即使跌到滿身都是血，骨頭都碎了，都沒關係，這樣才能置之死地而後生，錯了就放手！

朱茵組建幸福家庭。（朱茵@微博）

必須先愛自己，才能給別人愛

錯愛風流才子的情傷讓朱茵學會了怎樣先從愛自己開始，再去愛別人，即使愛過痛過，她的態度是不後悔，也尊重這份愛情的結局。縱使外界有再多的流言蜚語，如今她已收穫幸福，找到價值觀相近、身心契合的靈魂伴侶，都是命運最好的安排，正如她在節目中所說：「如果你在那個人身上，看不見愛情的話，那就走吧，前面還有更好的！」