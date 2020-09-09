浪子回頭的鄭中基婚後成為住家暖爸，減少幕前演出，專注家庭。近期他積極更新自己的YouTube頻道，與觀眾分享生活日常。他表示以往生活欠缺規律，現在決心戒掉壞習慣，希望能健康地見證子女的成長。

浪子回頭的鄭中基婚後成為住家暖爸，減少幕前演出，專注家庭。(IG@tinyeyes39)

結婚前未玩夠 生子後開始自我反省

要數浪子回頭的表表者，鄭中基一定榜上有名。他於2011年與前香港有線電視女主播余思敏閃婚後一直幸福甜蜜，一改不羈性格。婚後經常於社交平台上分享一家四口的家庭照，與曾經醉酒鬧事的浪子判若兩人。

鄭中基出道多年負面新聞不斷，婚後收心養性，成為了顧家好男人。他曾於演唱會上真誠表示，太太余思敏是他最深愛的人。他直言自己是個浪子，從未想過會有子女。從前工作時，他會與導演要求晚點才開始拍攝，笑言浪子清晨才睡覺，早上不能起床工作。但組織家庭後，才發現父親的身分才是最有型。現在他會要求導演提早開始工作，因為他要趕着下班回家陪伴子女。

余思敏的出現令鄭中基由浪子變成一個以家庭與事業為重的暖爸。(IG@tinyeyes39)

曾與蔡卓妍（阿Sa）結婚 舊情無法暢所欲言

鄭中基年輕時口花貪玩的形象深入人心，曾與楊千嬅與蔡卓妍（阿Sa）交往，2010年更被傳媒指出他與阿Sa早已於美國註冊結婚。兩人當時特別為此召開記者招待會，交代他們確於2006年結婚，並正辦理離婚，消息一度造成轟動，他被冠以「無賴」之名。

直到余思敏的出現，令他由浪子變成一個以家庭與事業為重的暖爸。他曾於電台訪問中表示，認識太太前是「底花」，對感情只屬玩票性質。他坦言於之前的幾段感情中，自己並不會對對方暢所欲言，更甚至甚麼都不想跟她們說。然而，余思敏就像一個靈魂伴侶，令他甚麼都想與她分享，而這種感覺是他從來未試過，令他覺得假如失去她，便不可能再擁有，所以要好好珍惜。「她是我的好朋友，老婆和女朋友。」

按圖看鄭中基的幸福家庭照：

+ 5 + 5 + 5

兩人交往了一年便未婚懷孕，成家立室的決定扭轉了鄭中基的人生觀。他表示以前只為自己出發，現在什麼都為子女，亦改掉過往的陋習，怕孩子有樣學樣，開始反省自己從前的不是。現在，他一工作完就趕快回家，怕會錯過孩子任何的成長片段。他希望以健康的身體見證子女成長，為此他戒掉大魚大肉的壞習慣，減少外出進餐，多留家食住家飯。

飛機醉酒鬧事令事業走下坡

鄭中基憑《低俗喜劇》獲得第49屆金馬獎最佳男配角與第32屆香港電影金像獎最佳男配角。（《低俗喜劇》劇照）

鄭中基的爸爸為金牌大風唱片公司總裁鄭東漢，具實力的唱腔令他初出道時風頭一時無兩。然而，他於2000年在一次回港的航班上醉酒鬧事，加上多次脾氣暴躁事件而令其形象受損，事業面臨低潮。

他曾承認自己年少時十分任性，培養出浪子性格，令他的人生失去了很多。愛情路上修成正果，事業上的成長亦有目共睹。2012年，鄭中基憑《低俗喜劇》獲得第49屆金馬獎最佳男配角與第32屆香港電影金像獎最佳男配角；2018年，鄭中基以電影《大樂師·為愛配樂》首次提名金像獎最佳男主角，演技受到肯定。

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